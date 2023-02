Le migliori azioni: treni persi e treni su cui siamo saliti

Dicono che la borsa sia sempre aperta ed è vero.

Però la Borsa è fatta di treni persi e di treni su cui sei salito e sono proseguiti a tutto vapore.

Chissà perché e per quale strano meccanismo psicologico ci si ricorda sempre dei treni persi e mai di quelli su cui si è saliti. O almeno quelli persi fanno più male di quelli su cui si è saliti.

Oggi parliamo di 2 treni che l’Indipendente di Borsa ha perso, il primo, e su cui è salito, il secondo.

Il primo è TXT e-solutions: ne abbiamo parlato 100 volte perché ha ottimi fondamentali e in più ha rotto tecnicamente un massimo pluriannuale tanto che tra venerdì scorso ed oggi è letteralmente volato al rialzo di più del 12%. E noi fuori, come dei fessi, a guardare. Certe azioni sono come vecchi amori che non devi mai ricordare perché fanno semplicemente male. L’obiettivo a questo punto torna sui massimi storici ovvero a 32 euro, con tutto il tempo che naturalmente ci vuole per percorrere quella abissale distanza:

La seconda azione invece è un treno su cui siamo appena saliti: Mondo TV. Mondo TV è una società molto particolare che sviluppa un business molto particolare (film e cartoni) e ha avuto grosse escursioni di prezzo negli anni scorsi. Nonostante la sua particolarità in termini di business pensiamo sia eccessivamente punita dal mercato ridotta a penny stock. Se guardiamo la sua struttura patrimoniale per dirla in breve ha un indice Piotroski di 8 su 9 (molto buono). Infatti ha un debt to equity di 0.20 (il debito è il 20% del patrimonio netto), un interest coverage di 9.7 e un cash to debt di 0.25 (ha soldi sul conto per pagare pronti partenza via il 25% del debito). Se guardiamo la redditività ha un margine operativo % del 20% e un tasso di crescita medio composto dell’Ebitda del 19.5%. A livello di valutazione per noi con il modello DCF dovrebbe valere 1.5 invece di 0.5 ed infatti ha un price / earning di 2.98 che è più basso del 97% delle società operanti nel suo settore. EV / EBITDA è di 1.98 ed è più basso del 93% delle società del suo settore. A livello tecnico ha subito acquisto per quasi 10 milioni di euro negli ultimi 3 giorni che per un titolo dimenticato da tutti come questo sono sicuramente indicativi di un cane grosso che si interessa alla partita. Ovviamente il titolo è tradizionalmente illiquido d quindi occhio perché l’illiquidità si sente soprattutto quando si vende e si paga premio e non quando si compra a limite.

Però sembra che siamo sul bottom e quindi la tendenza dovrebbe essere al rialzo.