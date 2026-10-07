Mobile, un Salone anti-crisi: “Un asso nella manica unico”

L’edizione 2027 del Salone del Mobile, che si terrà alla Fiera di Rho dal 13 al 18 aprile «arriva in un momento particolarmente complesso per il settore, segnato da rallentamento dell’export, pressioni inflazionistiche e un contesto internazionale che rende difficile programmare», ha spiegato Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, anticipando che nel 2026 la filiera chiuderà con il segno meno. Per quanto riguarda l’export «il rilevamento a giugno è di -4,5% e i dati non sono confortanti». In un contesto del genere «il Salone del Mobile è un asso nella manica che nessun altro al mondo ha, una leva che aiuta le nostre aziende a venire fuori da un periodo veramente complicato», ha evidenziato Feltrin. Con 316.342 visitatori da 167 Paesi, operatori professionali internazionali pari al 68% se per i grandi gruppi, il Salone resta una piattaforma globale di posizionamento e lancio, per le imprese più piccole e specialistiche rappresenta l’accesso a una rete internazionale difficilmente replicabile individualmente. Ecco quindi che nella 56esima edizione si assisterà al debutto del Salone Contract, con il padiglione, disegnato da Rem Koolhaas e David Gianotten, dedicato al progetto, alla fornitura di mobili completa per spazi come hotel, luoghi pubblici, case, uffici. Settore che da solo vale tra gli 80 e i 100 miliardi. «Si amplia così la capacità di generare opportunità, connettendo le imprese con nuove committenze e con chi progetta, decide, investe e acquista nel mondo - spiega la presidente di Salone del Mobile Maria Porro -. Una strategia che estende il valore del Salone oltre la settimana di Milano, creando relazioni, conoscenza e occasioni di crescita».

Il punto di partenza resta il sistema espositivo centrale, con Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0 e S. Project, la biennale Euroluce con International Lighting Forum, piattaforma interdisciplinare di ricerca sul futuro della luce, Salone Raritas e Satellite sul talento emergente. La strategia: consolidare le proprie manifestazioni e, intorno a esse, sviluppare nuove opportunità di business e progetto.