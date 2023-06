Obiettivo di prezzo di Unicredit a 21.50: sarà vero?

La Borsa cambia minuto per minuto e spesso analizzare i mercati finanziari risulta essere quasi alla stregua di commentare una partita di calcio. Vedere come se fossimo in un circo massimo i lettori che si “scannano” e gli analisti finanziari che predicano che la Borsa va al rialzo o la Borsa va al ribasso è sempre uno spettacolo per quanto mi riguarda a dir poco godurioso.

Veniamo ora allo sfodero della spada!

Partiamo con azioni Unicredit:

Eravamo rimasti dicendo che la congestione sul titolo era stretta e una volta che i prezzi avessero rotto questo triangolo asimmetrico ci sarebbe stato un break out; come possiamo vedere il break out c’è stato ed i prezzi sono saliti ma noi non abbiamo dato il buy, questo perché lì obiettivo di prezzo dovrebbe salire fino a 21.65 € secondo la metodologia della “base del triangolo” che vedrete spiegata nel video.

