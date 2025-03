Oro ancora ai massimi: quanto vale adesso. Gli strumenti per investire

Ascolta ora 00:00 00:00

Sempre più su. Non si ferma la corsa dell'oro, il cui valore ha toccato un nuovo massimo storico nel contratto spot a 3.057,49 dollari l'oncia e scambia ora a 3,045,7 dollari (-0,03%) sui livelli di chiusura della vigilia. Il contratto future con scadenza aprile tratta a 3.051,66 dollari l'oncia in progresso dello 0,35%, dopo un top a 3.065,09. Numeri che confermano ulteriormente il rapido trend di crescita del metallo prezioso, spinto in avanti dal clima di incertezza percepito da mercati in riferimento alla situazione economica e geopolitica internazionale.

Il nuovo record dell'oro, non a caso, arriva all'indomani all'indomani della decisione della Fed di lasciare invariato il costo del denaro, in un contesto però di economia in frenata e di inflazione in aumento per gli Stati Uniti. Nelle stesse ore, a tenere i mercati col fiato sospeso erano state anche le notizie sulla guerra ripresa in Medio Oriente dopo le speranze di tregua infrante. Ad alimentare le incertezze stanno contribuendo anche le lunghe trattative per un accordo sul conflitto in Ucraina e le tensioni politiche in Turchia. In questo contesto il bene rifugio per eccellenza viene premiato: nei giorni scorsi le quotazioni avevano sfondato la soglia psicologica dei 3mila dollari all'oncia, ora superata nuovamente.

Dall'inizio dell'anno i prezzi dell'oro sono aumentati del 14%. E gli analisti prevedono una costante crescita dell'asset, soprattutto se le tensioni geopolitiche proseguiranno e le politiche monetarie rimarranno accomodanti. I più attenti conoscitori del settore pronosticano addirittura un incremento esponenziale del valore, che in dieci anni potrebbe arrivare addirittura a quota 5mila dollari l'oncia.

A disposizione degli investitori interessati al settore, ci sono varie opzioni. Innanzitutto gli Etf sull'oro, che offrono un'esposizione ai prezzi dell'oro senza la necessità di possederlo fisicamente, mantenendo al contempo un'elevata liquidità. Poi ci sono le monete e i lingotti di piccole dimensioni, che offrono flessibilità perché permettono agli investitori di vendere in piccole quantità quando necessario.

Un'altra possibilità è rappresentata dalle soluzioni di stoccaggio professionali, cioèe argento che garantiscono sicurezza e facilità di accesso, evitando il problema della custodia personale.