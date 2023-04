A Padova la riunione dei trader professionisti

Quando ho iniziato ad occuparmi di divulgazione finanziaria e a fare il trader il termine “speculatore” era visto quasi come una parola maledetta. Le persone quasi si vergognavano di occuparsi di quella che oggi si chiama finanza personale, cioè investire consapevolmente e in maniera profittevole i propri denari. Io sono Emilio Tomasini, editorialista e ideatore de l’Indipendente di Borsa su www.emiliotomasini.it e sono lieto di invitarvi sabato 6 maggio 2023 al trading tour di Padova, dove potrete incontrarmi dal vivo e discutere con me e molti altri trader professionisti di Borsa e finanza! Non solo, riceverete a fine giornata un omaggio dal valore di 124 € ! Se siete interessati a partecipare, cliccate qui >>

Come sosteneva Gregory Millman nel suo libro “Finanza barbara” solo a Chicago il mestiere del trader viene preso seriamente, alla stregua delle altre professioni. In Italia, quando io ho iniziato, la Borsa, i mercati finanziari, il trading e gli investimenti venivano visti con truffaldino sospetto.

Al giorno d'oggi la situazione si è parecchio sdoganata anche se qualche sprazzo di diffidenza è rimasto ed è proprio per questo che è importante partecipare al Trading Tour 2023 e confrontarsi direttamente con me e con i migliori trader italiani in circolazione a Padova sabato 6 maggio 2023.

I migliori trader italiani si riuniscono in una serie di 4 date: si parte da Padova.

La data di apertura, come appunto sopra citato sarà Padova, dove i nostri Top Trader si alterneranno in una serie di interventi che verteranno su temi caldissimi come: Su cosa investire? Quali sono i titoli da preferire nel 2023? Azioni, certificate o bond? E con quali metodo di investimento? Analisi ciclica o un semplice breakout?

Alla fine di ogni intervento il pubblico potrà rivolgere qualsiasi quesito inerente a Borsa, Finanza, Investimenti, Market view e quant’altro ai nostri relatori. Ma veniamo al succo della prima tappa del nostro Trading Tour:

 Padova – Sabato 6 maggio 2023 – Hotel Crown Plaza, Via Po 197

I relatori che prenderanno la parola sono:

1. Emilio Tomasini

2. Virginio Frigieri

3. Lorenzo Raffo

4. Piernicola Assiso

Un parterre di tutto rispetto apre quindi la prima tappa del trading tour 2023.

I nostri Top Trader si alterneranno in tematiche finanziarie di tutto interesse come la selezione automatica delle azioni fino ad arrivare ai trading systems e alla massimizzazione operativa del proprio trading di cui ci parlerà Emilio Tomasini, proseguendo con la disanima del super esperto Lorenzo Raffo che su Bond, azioni ed Etf. Raffo porrà l’accento su come utilizzare diverse strategie operative che possano incrementare il più possibile la rimuneratività di un portafoglio con un confronto di soluzioni idonee a migliorare i rendimenti e a ottimizzare le risorse investite con diversi livelli di rischio.

A proposito di investimenti poi sarà il turno di Virginio Frigieri che tratterà di un bene rifugio su cui dovremmo investire tutti noi… l’Oro. Frigieri dopo una lunghissima esperienza in investimenti auriferi ci darà delle vere e proprie “dritte” su come accantonare nel tempo un tesoretto da usare in caso di necessità o da lasciare in eredità ai figli e nipoti; dove comprare, cosa comprare, dove conservare ed infine cosa occorre assolutamente sapere per essere in regola con il fisco. Per concludere con gli interventi di Padova il Top trader Piernicola Assiso ci darà la sua market View per la seconda parte dell’anno e lo screening quotidiano dei titoli stando attenti alla manipolazione di mercato. Assiso introdurrà i partecipanti alle sue metodologie di selezione delle azioni su cui operare a seconda del contesto e come, quando e perché uscire da un trade.

Un’occasione davvero unica per incontrare la creme de la creme dei trader italiani in circolazione.

Un ambiente famigliare e confidenziale che unirà i nostri trader professionisti ai nostri lettori; ci sarà occasione, oltre di fare qualsiasi domanda si voglia, di poter passare del tempo insieme durante la pausa pranzo del tour.