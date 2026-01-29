Boulevard e Case, la mappa del "fuori Olimpiadi"

Cerimonia di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali (ma anche diverse gare) si potranno seguire su maxischermo in piazza del Cannone. Sarà lì il "Fan Village", il cuore delle "City Experiences", le esperienze da vivere in città anche senza biglietto per le gare. Il Fan Village sarà aperto dal 6 al 22 febbraio dalle 9.30 alle 22 (o fino alla fine dell'ultimo evento in streaming) e ogni giorno offrirà attività sportive, laboratori, celebrazioni con i campioni. Gli atleti parteciperanno su base volontaria quindi bisognerà controllare i canali social. Ma a questo si aggiunge l'"Olympic Boulevard" dalla stazione Centrale all'Arco della Pace passando per il parco Sempione, con installazioni luminose, gli anelli olimpici in 3D in piazza Scala, il Braciere all'Arco e tutte le mostre, attività sportive ed eventi promossi dagli sponsor e gratis per tutti. Trasformeranno la città in una sorta di "Fuori Olimpiadi", sul modello del Fuorisalone. Si potrà respirare l'atmosfera dei Giochi visitando i 15 punti allestiti dai brand. Gli indirizzi? EA7 e Tcl allestiranno spazi in piazza Duca d'Aosta, Omega in piazza San Babila, Ita Airways in piazza San Carlo, Intesa SanPaolo alle Gallerie d'Italia, Casa AirBnb in via Senato 14, Technogym in via Durini, Eli Lilly in piazza dei Mercanti, Alibaba Milano in via Beltrami, Esselunga nel Cortile delle Armi al Castello Sforzesco, anche Stellantis al Castello e "The Peak by Coca Cola" dove sarà possibile anche seguire la cerimonia su maxischermo in piazza del Cannone. E ancora, Eni allestirà uno spazio e un programma di eventi in piazza Città di Lombardia, Grana Padano in piazza XXV Aprile, Casa Corona in via Bassano Porrone. Si aggiunge, solo dal 6 al 10 febbraio, Samsung in piazza XXIV Maggio.

Gli altri Giochi "per tutti" o quasi (alcuni ingressi saranno a pagamento o solo su invito) sono rappresentati dalle "Case Olimpiche", le "House" dei Comitati Olimpici nazionali (Noc), luoghi di ritrovo per tifosi, atleti, stakeholder. Offrono proiezioni di gare dal vivo, celebrazioni di medaglie, piatti tipici. vetrine culturali del Paese, corsi, eventi. Si può fare un tuffo nelle altre culture (a prescindere dal tifo). Alcune sono aperte al pubblico. Ecco la mappa delle Houses: il Belgio al Pils Pub di via Agostino Petani (con eventi su invito o pubblici, tramite prevendita o biglietto), Brasile alla Casa degli Artisti di via Tommaso da Cazzaniga (prevendita o biglietto), la Cina a Villa Clerici (pubblica, prenotazione anticipata o con biglietto), Corea a Villa Necchi (pubblica, con prenotazione o biglietto). Casa Italia in Triennale avrà eventi su invito o pubblici (sempre prevendita o biglietto), Paesi Bassi al Superstudio Più (dal dal 6 a 20 febbraio, dalle 16 all'1 con biglietto), Repubblica Ceca al ristorante del Barrio n via Serio 14 (solito mix di eventi privati e pubblici), idem la Svezia a Il Treno Sala Liberty in via San Gregorio, la Slovacchia alla Galleria Meravigli in via Negri (prevendita o biglietto), Svizzera al Centro Svizzero di via Palestro, un "punto d'incontro ad ingresso libero e gratuito per tutti, con oltre 70 eventi, 10 esposizioni, concerti, degustazioni, conferenze, giornate tematiche".

A garantire una presenza importante, dopo la notizia del taglio di alcuni eventi in seguito alla tragedia di Crans-Montana.

E dal 4 al 22 febbraio in Piazza Tre Torri a CityLife ci sarà "Ice & Fun Milano Cortina 2026", uno spazio a ingresso gratuito con piste di snowtubing per bimbi da 3 a 12 anni.