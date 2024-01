"C'è ancora domani" è il film che ha incassato di più nel 2023

Adesso è ufficiale. Abbiamo il vincitore assoluto del 2023. Con un colpo di reni nell'ultima settimana dell'anno, Paola Cortellesi e il suo C'è ancora domani superano, anche come incasso, Barbie, che si è fermato a quota 32.122.053 euro. Per la brava artista romana, il dato del box office, a San Silvestro, ha raggiunto i 32.959.528 euro. Entrate che rappresentano non solo il miglior incasso dello scorso anno, ma anche il quinto di tutti i tempi dell'era Cinetel, dopo aver sopravanzato La vita è bella di Benigni, che aveva totalizzato 31.233.993 euro. La speranza è che il fenomeno Cortellesi, inaspettato, certamente, nella sua portata, serva a riportare, con più costanza, anche in questo 2024, la gente in sala.

Intanto, l'ultimo week-end su grande schermo ha premiato, come film più visto, Wonka (1.943.301 euro), che continua a marciare a gran ritmo, davanti al disneyano Wish, secondo con 1.902.447 euro. Bisogna scendere fino al terzo posto per trovare l'atteso Come può uno scoglio, la commedia con Pio e Amedeo che, pur avendo superato il tetto del milione di euro (1.224.363 per la precisione), poteva, forse, sperare in un botteghino migliore. Davvero interessante è, invece, il successo, incredibile, al box office, di Vacanze di Natale, in cartellone solo il 30 dicembre, in occasione dei suoi 40 anni. Ebbene, una pellicola, pur di culto, ma stravista, come questa, è riuscita a radunare ancora più di 50mila fan che hanno portato, nelle casse, 486.192 euro. E, allora, Nexo Digital ha pensato bene di riproporla, sempre nella versione restaurata e rimasterizzata, anche per il prossimo 6 gennaio. L'usato sicuro.