C'è posta per te, i genitori non perdonano la figlia: "Può tornare solo se lascia Gabriele"

Ogni settimana a C'è posta per te si raccontano storie che interpretano in maniera realistica alcuni spaccati dell'Italia contemporanea. Il programma di Maria De Filippi ospita sui suoi pouf per lo più gente comune che desidera ricucire i rapporti deteriorati, incontrare amori passati e chiedere scusa. Una delle tante storie di ieri, sabato 29 febbraio, ha visto protagonista Dafne, ragazza allontanata dai genitori per la sua storia con il fidanzato Gabriele.

C'è posta per te è uno dei programmi più social della televisione italiana e sono tanti i giovanissimi che ogni sabato sera si ritrovano su Twitter per commentare la puntata. Un vero e proprio appuntamento settimanale che unisce una buona fetta del Paese, che in molti casi si immedesima nelle storie raccontate. È successo questo durante il racconto della vicenda che ha visto protagonista Dafne insieme a Gabriele. Twitter si è compattato attorno alla ragazza e al suo fidanzato, considerati le vittime di una storia che non ha avuto un lieto fine.

Gabriele e Dafne stanno insieme da qualche tempo ma questa storia è fortemente osteggiata dai genitori di lei. Gabriele è un bravo ragazzo, apparentemente molto innamorato di Dafne, ma al padre della ragazza non piace perché non è ricco. Il signor Lucio, che la figlia ha definito un padre-padrone, vorrebbe che Dafne si fidanzasse con il ragazzo più ricco del paese e non accetta questa relazione. A chiamare la redazione del programma è stata proprio Dafne, che dopo essere stata cacciata di casa dai genitori vorrebbe far pace con loro. Tutti i tentativi di Maria De Filippi di far ragionare Lucio e sua moglie vanno a vuoto, la coppia è irremovibile nella sua decisione, soprattutto il marito. La stessa conduttrice non può non rendersi conto che, ogni volta che la signora Giusy prova a raccontare i fatti, Lucio sferra una gomitata sul fianco alla moglie.

" Può tornare a casa solo se lascia Gabriele ", afferma più volte con risolutezza il signor Lucio, che non riesce però a spiegare alla conduttrice il motivo della sua decisione. " Ho un'altra figlia con la f grande, l'intelligenza che ha quella lì è pazzesca, studia psicologia. Se Dafne ha l'intelligenza non l'ha usata, l'ha tenuta in tasca. Non si è nemmeno diplomata ", sbotta a un certo punto il signor Lucio. Una frase infelice la sua, che ha letteralmente fatto rivoltare il popolo di Twitter che seguiva C'è posta per te, contrariato dall'atteggiamento così duro e denigratorio di un padre verso una figlia.