Ca' Rugate tra il bianco del Soave e il Vermouth di Amarone

Quattro generazioni e un secolo di Soave classico a Montecchia di Crosara. Perché ci sono cantine che nel bicchiere mettono non solo vino, ma anche storia familiare e d'Italia come succede questa settimana con la commovente rarità di un "Vermouth di Amarone della Valpolicella docg" versata dalla magnum di Ca'Rugate. Rara la ricetta botanica erbe aromatiche fra cui artemisia, assenzio, luppolo, maggiorana e camomilla che ne rendono speziata e balsamica l'armonia. Occasione è l'appuntamento organizzato da Silvia Costantino, Angela Costanzo e Barbara Ziggiotto, le sommelier che hanno creato "Eva wine" per diffondere la cultura del vino questa volta nel rooftop del Ristorante Piazza dei mestieri (via privata Miramare 15) interessante per i piatti e per i progetti di scolarizzazione di "ragazzi che lentamente scivolano verso forme di esclusione sociale, che tendono ad abbandonare la scuola e vivono una marginalità rispetto al tessuto sociale". Interessante. Al timone della serata la sapienza di Gianni Fabrizio che conduce alla scoperta dell'azienda della famiglia Tessari che nell'albero genealogico parte da Amedeo e arriva alla quarta generazione di Michele (presente alla serata con un irresistibile eloquio tra filosofia del vino e imperdibili aneddoti). Tre territori: Soave classico, Valpolicella e Lessini Durello per un patrimonio storico messo orgogliosamente a disposizione nell'Etnomuseo Ca'Rugate con 150 strumenti utilizzati dalla famiglia già dal 2004 ispirata alla sostenibilità ambientale che ha portato alla certificazione biologica. E quindi "Amedeo", metodo classico Lessini Durello Riserva doc (2021) 100% Durella e 50 mesi di affinamento sui lieviti. "Monte Fiorentine" è Soave Classico doc (2024) 90% Garganega e 10% Trebbiano di Soave da terreni vulcanici. Notevole lo "Studio" (2022) 100% Trebbiano di Soave in parte vinificato in botti di rovere francese da 680 litri (come alcuni grandi vini di Borgogna).

Imperdibile per l'eleganza è "Punta 470" Amarone della Valpolicella docg (2021); Corvina, Corvinone e Rondinella con appassimento delle uve in fruttaio per 4/5 mesi e affinamento in botte di rovere. Per chiudere "L'Eremita" Recioto della Valpolicella; Corvina, Corvinone e Rondinella.