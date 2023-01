Botte ai giocatori e genitori in campo. La follia al match Under 17

Aggressione e violenze sul campo di calcio durante la gara allievi regionali Under 17 tra Sporting Termini e Fincantieri, che si è giocata al comunale di Campofelice di Roccella (Palermo).

Dopo la seconda espulsione, ai danni della squadra di Fincantieri, (per una rovesciata in pieno volto) si è scatenata un’aggressione alla quale hanno partecipano anche genitori e tifosi sugli spalti. A essere presi di mira sono i giocatori dello Sporting Termini, aggrediti con pugni, calci e pestati con violenza inaudita. A quel punto si è reso necessario l’intervento di due pattuglie dei carabinieri per consentire ai giovani dello Sporting di rientrare nello spogliatoio. Insomma una pagina tristissima che ha nulla a che vedere con lo sport.

La ricostruzione

Una foto pubblicata, con i volti oscurati, sulla pagina Facebook della società sportiva Sporting Termini mostra le lesioni riportate da alcuni giovani calciatori. Nel testo che accompagna le immagini, la lunga ricostruzione. "Una squadra lo Sporting Termini in lotta per la salvezza, l’altra la Fincantieri in lotta per un posto nei play off. Partita maschia e combattuta fin dall’inizio che dopo 10 minuti ha visto il mister della Fincantieri sostituire un proprio giocatore reo di una testata a palla ferma ad un giocatore dello Sporting. Esemplare la scelta del mister. Fincantieri che va in vantaggio nel corso del primo tempo, fin qui tutto tranquillo. Secondo tempo che inizia nella falsa riga del primo partita maschia, dura e combattuta , Continue proteste verso il direttore di gara per qualche decisione da parte della Fincantieri ma, anche da parte del pubblico una trentina di persone (tutti genitori padri, madre e nonni dei giovani della squadra ospite".

Scoppia l'inferno

Continua il post: "Una rovesciata in gioco pericoloso in piena aerea di un calciatore della Fincantieri che al posto della palla prende in pieno volto di un giocatore dello Sporting, la successiva espulsione del giocatore fa cambiare tutta la partita.. Nervosismo per essere rimasti in dieci, la pressione calcistica dei ragazzi dello Sporting alla ricerca del pareggio vista la superiorità numerica hanno cominciato a portare episodi di violenza sia verbale che fisica fino all’episodio che ha visto dell incredibile… Ennesimo calcio d’angolo dello Sporting ed ennesima mischia in area… Spintoni e minacce di ogni tipo che portano ad un ennesimo cartellino rosso che porta a scene di ordinaria follia… I ragazzi dello Sporting Termini aggrediti con pugni, calci e pestati a terra con violenza inaudita inspiegabile ragazzi che sembravano animali impazziti. In tutto ciò anche l’invasione di campo da parte dei genitori (padri e madri) che hanno inveito e strattonato anche l’arbitro che aveva sospeso la partita".

La denuncia