"Alino" Diamanti dice addio al calcio. "Mi sono sentito amato"

Manca poco ai suoi 40 anni e ancora meno all'addio al calcio giocato: Alessandro "Alino" Diamanti appenderà le scarpette al chiodo dopo l'ultima gara in programma sabato 29 aprile con la maglia del Western United, società australiana di Melbourne dove gioca dal 2019 e della quale è capitano.

Il post d'addio

" Dopo 23 anni sabato sarà la mia ultima partita. Un milione di cose da dire, centinaia di foto da mettere, migliaia di persone da ringraziare ma sarò semplice. Sono un uomo felice", ha scritto in un post sul proprio account Instagram. Il ringraziamento va alla gente che ne ha apprezzato l'uomo e i valori che ha messo in campo. " Io che ho sempre cercato di essere un calciatore della gente, per la gente... Io che ho sempre seguito i valori veri del calcio. Non sono stato stato un giocatore da 100 trofei, ma sono sono stato un giocatore che si è sentito amato e questa è la mia più grande vittoria ", ha aggiunto. Quali sono le porte che gli si apriranno davanti non si conoscono ma si è detto pronto " ad affrontare altre sfide con gli stessi valori e le stesse certezze che mi hanno accompagnato fin dal primo momento che ho preso in mano il pallone. Passione, lavoro duro, umiltà, entusiasmo, sana follia e tante risate ".

La carriera di Diamanti

Centrocampista offensivo nato a Prato nel 1983, Diamanti ha avuto una lunga e brillante carriera iniziata tra le file della città toscana per poi indossare le casacche anche di Livorno, West Ham, Brescia, Bologna, Fiorentina, Watford, Atalanta, Palermo e Perugia. Poi, come detto, dal 2019 il trasferimento in Australia dove concluderà la carriera con la maglia del Western United. In Nazionale vanta 17 presenze e un gol: è stato vice-campione d'Europa nel 2012 e terzo in Confederations Cup nel 2013. Le squadre con cui ha segnato più reti sono il Bologna (2011-2014) e l'attuale formazione australiana.

Il saluto del suo club

Amatissimo da tutti, in un comunicato il club australiano gli rende un affettuoso omaggio titolando il ritiro dal calcio della "superstar italiana". " Il nostro capitano, il nostro leader, il nostro diamante ", è l'omaggio video che su Twitter la società gli ha riservato con alcune delle immagini più belle con la casacca nero verde con in sovra impressione la scritta "Ciao Dia #23". " Le sue esibizioni magiche gli sono valse una piazza pulita di premi individuali nella stagione inaugurale del Club, vincendo la Johnny Warren Medal, la Alex Tobin Medal e il Western United Player of the Season ", ha scritto il club. ll direttore generale del Western United Football, Mal Impiombato, ha sottolineato l'impatto che Diamanti ha avuto nel club e celebrato la straordinaria carriera dell'italiano. " Alessandro ha avuto un'incredibile carriera da calciatore e meriterà tutti gli applausi e i riconoscimenti che riceve ", ha dichiarato. " Per noi come squadra di calcio, 'Dia' è stato il catalizzatore di gran parte della nostra crescita sia dentro che fuori dal campo e ha contribuito a ciascuno dei nostri ricordi più speciali ".