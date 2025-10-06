Allegri furioso dopo il rigore sbagliato da Pulisic: "Te l'avevo detto!". Cosa è successo

Il Milan getta alle ortiche la ghiotta opportunità di portare a casa tre punti dallo Stadium e quindi di raggiungere Napoli e Roma in vetta alla classifica di Serie A: determinante in tal senso soprattutto l'errore dagli 11 metri di Christian Pulisic, il quale ha mandato sopra la traversa il tiro che avrebbe potuto cambiare la storia della partita. A non essere passata inosservata, tuttavia, è stata in particolar modo la reazione di Massimiliano Allegri in panchina, che non ha voluto assistere al penalty, dando le spalle al terreno di gioco: dopo il tiro, Max ha chiesto lumi al suo secondo Landucci sul tipo di esecuzione scelta dal suo numero 11, mostrandosi molto contrariato una volta ricevuta la risposta: "Glielo avevo detto...".

Il siparietto, che ha già creato qualche meme in rete, è andato in scena intorno al minuto 51, quando Luka Modric effettua un lancio in profondità al bacio verso Santiago Gimenez in area di rigore. L'attaccante messicano finisce a terra a seguito di un contatto con Kelly: Guida non ha dubbi e fischia il penalty in favore della squadra rossonera. Sul dischetto si presenta uno degli uomini più in forma del Milan in queste prime fasi del campionato, ovvero Christian Pulisic, in realtà più in ombra rispetto al solito nel match di ieri sera.

"Capitan America" posiziona la sfera a terra, ben consapevole del fatto di avere la possibilità più importante per sbloccare il risultato. In panchina Allegri preferisce non guardare e volta le spalle al campo: se sarà boato dello Stadium vorrà dire che il numero 11 ha sbagliato. Il numero 11 rossonero è pronto (minuto 0:31 del video): breve rincorsa, passo e tiro di destro, ma il "piattone", che riesce comunque a spiazzare l'estremo difensore bianconero, vola alto sopra la traversa.

I tifosi della Juve esultano, Max chiede conto dell'errore al suo secondo Marco Landucci. "L'ha parato?" , domanda il tecnico livornese. "No, ha tirato alto" , replica il suo vice. Allegri capisce subito qual è l'origina del problema: "Ha calciato di piatto, vero?" . Landucci annuisce, e l'allenatore rossonero sbotta: "Gli avevo detto di calciare di collo".

Una considerazione che ribadisce allo stesso Pulisic dopo la sostituzione durante un passaggio nelle vicinanze della panchina.

"Pulisic è il rigorista, non è che un rigore sbagliato cambia le cose. Devo capire chi tira se non c'è lui"

Max non fa drammi e ribadisce la sua fiducia nel giocatore incaricato di battere i tiri dagli 11 metri:, spiega Max nel post partita.