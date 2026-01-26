Allenatore esonerato per colpa dell'Intelligenza artificiale: cosa è successo

Abusare dell'Intelligenza artificiale può costare caro ad un allenatore. Lo sa bene Robert Moreno, 48enne tecnico spagnolo noto per essere stato per anni il vice di Luis Enrique e brevemente il ct della Spagna nel 2019. Secondo quanto rivelato ai media russi da Andrei Orlov, ex direttore generale dell'FC Sochi, Moreno per allenare si sarebbe affidato completamente all'IA. Un modus operandi che ha portato all'interruzione del rapporto vista anche la retrocessione della sua squadra.

Secondo Orlov, ChatGPT era diventato lo strumento principale del lavoro di Moreno: formazioni, tattiche di gioco, sostituzioni, e anche scelte di calciomercato come il centravanti kazako Artur Shushenachev (10 presenze e nessun gol). "Per noi l'Intelligenza artificiale - avrebbe detto Orlov a una testata russa - era uno strumento che l'allenatore poteva aiutare nel suo lavoro. Ma non poteva essere l’unico strumento". Moreno avrebbe utilizzato l'IA anche per organizzare le lunghissime trasferte che caratterizzano il calcio russo: "Stavamo costruendo il viaggio per andare da Sochi a Khabarovsk (9mila chilometri di distanza), e lui ha voluto che seguissimo un percorso che gli era stato suggerito dall’intelligenza artificiale. Noi eravamo interdetti, visto che quelle indicazioni avrebbero costretto i calciatori a non dormire per 28 ore. Alla fine, però, abbiamo seguito proprio quell’itinerario". Da parte sua Moreno ha rigettato tutte le accuse. Contattato da As, il tecnico spagnolo ha detto di aver usato effettivamente ChatGPT "per tradurre in russo dallo spagnolo, come farebbe chiunque" . Poi ha aggiunto che Orlov è andato via prima di lui, e che quindi non può sapere come sono andate davvero le cose, e che in realtà non è stato esonerato: il suo contratto con il Sochi, infatti, sarebbe stato sciolto in maniera consensuale.

In ogni modo la carriera di Moreno non sta andando benissimo. Per anni è stato il braccio destro di Luis Enrique per nove anni, lavorando con lui a Roma, Celta Vigo e Barcellona, prima di prendere la guida della Spagna. Dopo le dimissioni di Luis Enrique nel giugno 2019 per la malattia della figlia, Moreno ha assunto il ruolo di ct qualificando la squadra a Euro 2020. Al suo ritorno l’attuale tecnico del Psg ha deciso di escluderlo dal suo staff tecnico, accusandolo di aver agito in modo sleale.

A quel punto decide di allenare in proprio: dopo un’esperienza da dieci partite complessive al Monaco, interrotta anche a causa della pandemia da Coronavirus, è stato esonerato prima dal Granada (marzo 2022) e poi per l'appunto dal Sochi. Un'avventura terminata a quanto pare per colpa dell'Intelligenza artificiale.