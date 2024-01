"Almeno 10 bestemmie": squalificato l’allenatore Capuano

Tutti lo conoscono sia per essere un ottimo allenatore ma anche perché a volte diventa un "personaggio": l'allenatore del Taranto, Eziolino Capuano, è stato squalificato per una giornata dal Giudice sportivo dopo aver perso le staffe nella gara interna contro il Picerno nell'anticipo del girone C della Lega Pro che si è conclusa con il risultato di 1-1. Soprattutto una delle due motivazioni che ha portato allo stop, però, è molto particolare ed è dovuta ai reiterati improperi del mister di 58 anni nato a Salerno.

Il comunicato del giudice sportivo

Come si legge sul comunicato numero 131/Div, Capuano dovrà scontare un turno di squalifica " per avere, al termine della gara, nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno dieci)" . Insomma, ben 10 bestemmie alla presenza di allenatore, quarto uomo e ufficiali di gara che hanno annotato tutto sul referto. Una motivazione certamente "originale" che non si legge così spesso sulle decisioni del Giudice sportivo e che costringerà il mister a saltare la gara contro il Messina.

La difesa di Capuano

" Sì, ho bestemmiato. Che debbo fare? La prossima volta dirò sette preghiere ", ha commentato ironicamente intervistato dal Corriere. Quanto meno ha ammesso le sue colpe: come detto, Eziolino Capuano è un uomo che non le manda a dire come dimostrano numerosi video che circolano in rete su molte sue conferenze stampa pre e post gara e interviste che ha collezionat nel corso della sua carriera. In qualche modo, però, ha cercato di difendersi. " Innanzitutto ci tengo a dire che ho bestemmiato, è la verità, ma non dieci volte - sottolinea al quotidiano - e poi ce l’avevo semplicemente con me stesso. Abbiamo dominato una partita e l’abbiamo gettata alle ortiche" .