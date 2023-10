Altra notte da incubo per Onana in Champions: ecco l'errore che inguaia lo United

André Onana ormai è un caso. Peggio di così non poteva iniziare l'avventura dell'ex portiere dell'Inter al Manchester United. In Premier League le cose vanno male, ma in Champions League ancora peggio. Dopo la sconfitta in casa del Bayern Monaco, con una clamorosa papera di Onana, i Red Devils infatti hanno perso all'Old Trafford contro il Galatasaray, restando a quota zero punti in classifica.

Anche stavolta ci ha messo lo zampino il numero uno del Camerun. Sul parziale di 2-2 il portiere ha regalato il pallone a Mertens al limite dell'area e Casemiro è stato costretto a fermare il belga con le cattive, causando un rigore e rimediando l'espulsione per un fallo da ultimo uomo. Dal dischetto Mauro Icardi ha sbagliato ma dopo pochissimi minuti si è rifatto con gli interessi bucando porta difesa a Onana, troppo incerto nell'uscita.

Dove è finito lo straordinario portiere ammirato con la maglia dell'Inter? Se lo stanno chiedendo il suo vecchio mentore dai tempi dell'Ajax, ten Hag che lo ha voluto fortemente quest'estate allo United e tutti i tifosi dei Red Devils, che lo stanno massacrando di critiche da inizio stagione. Un problema mentale probabilmente per Onana, passato dall'essere elogiato da Guardiola come il segreto dell'Inter finalista di Champions a diventare il capro espiatorio dell'inizio di stagione terribile della squadra di Manchester.

Palloni respinti quando possono essere bloccati, indecisioni nelle uscite, passaggi sbagliati in modo elementare (per uno considerato il migliore portiere nell'uso dei piedi) al momento tutti rimpiangono David De Gea. Certo, dare solo la colpa a lui sarebbe ingeneroso. In Premier lo United staziona a metà classifica con già quattro sconfitte e l'ultimo posto nel girone rende la qualificazione agli ottavi tremendamente in salita. Una situazione che scontenta tutti, in primis Onana. Al momento solo l'Inter gongola, averlo ceduto per 55 milioni è stato un vero affare.

Tutti gli errori di Onana

Un autentico flop di mercato, in Inghilterra non hanno dubbi. Fino a questo momento Onana ha incassato una media di 2.5 gol ogni 90 minuti. In campionato ha realizzato soltanto due clean sheet nelle vittorie contro Wolverhampton e Burnley. In Champions sette gol subiti in due partite gridano vendetta. La sua avventura con lo United era già cominicata sotto una cattiva stella quando nelle prime amichevoli estive aveva subito un gol da metà campo contro il Lens.

Disastroso anche nei match di Premier. Contro il Tottenham sul gol del raddoppio firmato da Davies, resta praticamente immobile. Sbaglia anche con il Nottingham Forest, quando sulla rete di Taiwo Awoniyi perde l'equilibrio, cadendo ancora prima che l’attaccante provasse la conclusione e lasciandogli così lo specchio della porta totalmente libero. Ma a pesare di più sono gli errori in Champions. Nella sfida contro il Bayern Monaco, sul tiro di Sané, potente ma abbastanza centrale, valuta male la conclusione, facendosela passare sotto le mani. L'ultimo erroraccio, quello contro il Galatasaray. Dove è finito l'Onana nerazzurro?