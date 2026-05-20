Amichevole Grecia-Italia, il ct ellenico ha chiesto il cambio di avversario: ecco perché

Si dovrebbe giocare il prossimo 7 giugno, sull’isola di Creta, la gara amichevole tra la Nazionale italiana momentaneamente allenata da Silvio Baldini e i greci allenati dal ct serbo Ivan Jovanovic. Quest’ultimo, però, storce il naso chiedendo che non siano più gli azzurri gli avversari.

Quali sono le cause

A Jovanovic, infatti, non sarebbe andata giù la scelta di Baldini di convocare e schierare numerosi giocatori Under 21, in pratica la base per cui ha accettato di fare il “traghettatore” ad interim di quel che rimane della Nazionale italiana dopo la cocente eliminazione per mano della Bosnia-Erzegovina e la mancata partecipazione al terzo Mondiale di fila. Bisogna testare i giovani e capire chi di loro potrà diventare, nel prossimo futuro, pedina della squadra A dell’Italia.

La difficoltà sul cambio di avversario

Dopo l’amichevole che la Grecia sosterrà il 4 giugno contro la Svezia, Jovanovic vorrebbe cambiare avversaria per la sfida di tre giorni dopo la vicenda non è certamente semplice. Innanzitutto, sono già stati venduti molti biglietti per la sfida contro gli azzurri, sarebbe dunque un danno anche per gli spettatori che si recheranno allo stadio Pankritio di Heraklion. E poi, non è certamente facile sostituire l’Italia, in due settimane, con un’altra Nazionale per motivi logistici e organizzativi.

Le parole di Barzagli

Nelle ultime ore ha cercato di spiegare al meglio la situazione il vice di Silvio Baldini, Andrea Barzagli: fermo restando la certezza delle convocazioni di tanti Under 21 nella Nazionale maggiore, l’ex calciatore ha spiegato quanto segue. “Dobbiamo vedere a che punto sono i nostri ragazzi, capire se hanno le qualità per stare a un certo livello. Baldini ha parlato di Under 21, ma si riferiva comunque a ragazzi che possono rientrare nel gruppo azzurro”.

In poche parole, non è detto che tutti gli 11 calciatori che scenderanno in campo contro la Grecia saranno Under 21 ma alcuni altri giocatori fanno già parte del giro della Nazionale come Donnarumma, Palestra, Pio Esposito e Pisilli giusto per fare alcuni nomi.

Ne sapremo comunque di più lunedì 25 maggio quando Baldini farà le convocazioni ufficiali dopo l’ultima giornata di Serie A:

ricordiamo che l’Italia giocherà sicuramente. A Creta, al momento, tutto rimane confermato ma bisognerà capire come e se ci sarà davvero un cambio di programma.