Ancora un premio per Ronaldo: cos’è il "Maradona Award"

Continua a inanellare record, trofei e viceversa Cristiano Ronaldo, il campione portoghese attaccante dell'Al Nassr che tra un mese, il 5 febbraio, compirà 39 anni. Dopo essere stato il calciatore che nell'anno solare appena passato, il 2023, ha segnato più gol di tutti nel mondo (54 reti) superando perfino giovincelli come Mbappé e Haaland, si è aggiudicato l'ennesimo riconoscimento della sua irripetibile carriera vincendo il Maradona Award come Best Goalscorer (miglior marcatore) ai Dubai Globe Soccer Awards 2023 che si terranno il prossimo 19 gennaio.

I numeri di Ronaldo

Il premio, come dice il nome stesso, è una diretta conseguenza dell'aver sigliato 54 reti in 59 gare giocate raggiungendo i suoi più alti livelli dal 2017 quando segnò soltanto una rete in meno con la casacca del Real Madrid e superando di un solo gol, nel 2023, il rivale francese Mbappé che con il Psg ha sigliato 52 reti in 53 gare e lo straordinario Harri Kane che ha messo a segno lo stesso numero di gol (52) ma in 57 partite. Più "staccato", per così dire, Erling Haaland del Manchester City che ha chiuso il 2023 con 50 gol in 60 partite. Il trofeo sugella dodici mesi incredibili che, a dispetto del campionato in cui milita considerato da molti di "seconda fascia" e, di conseguenza, con una maggiore facilità di andare a segno, bisogna sottolineare l'incredibile tenuta atletica del fuoriclasse presente in ben 59 partite.

Gli altri riconoscimenti

Il miglior marcatore di tutti i tempi che vanta attualmente 873 reti segnati in carriera potrebbe essere premiato anche come Best Men’s Player, Best Middle East Player e Fans’ Favourite Player durante la prossima cerimonia dei Dubai Globe Soccer Awards, che si terrà all'Atlantis, The Palmm all’interno del mega complesso chiamato "Palm Jumeirah", una delle più grandi isole artificiali mondiali e considerata un capolavoro di ingegneria. Questa manifestazione è giunta alla sua 14esima e ospiterà numerose stelle del calcio attuale: oltre a Ronaldo potranno vincere uno dei premi in palio anche Bellingam, Benzemà, Messi, Osimhen e Vinicius giusto per citarne alcuni.

Il premio come miglior marcatore l'anno scorso andò a Lionel Messi: anche in questa edizione verrà premiata la miglior calciatrice del 2023, il calciatore preferito dai fan, il miglior club maschile (ci sono dentro anche Inter e Napoli), il miglior club femminile, il miglior allenatore dello scorso anno con le nomination ad Ancelotti, Arteta, Gurdiola, Inzaghi, Koller, Scaloni, Spalletti e Xavi, il miglior centrocampista del 2023 (Bellingham, De Bruyne, Modric, Pedri, Rodrigo, Silva) così come il miglior portiere tra Bounu, Cortois, Ederson, Maignan, Onana, Ter Stegen. Un premio è previsto anche, tra gli altri, per il miglior agente dell'anno, il miglior presidente di club e il miglior direttore sportivo.