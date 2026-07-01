Antonio Conte, l'offerta choc dall'Arabia lo fa vacillare: l’Al-Ittihad mette sul tavolo un'offerta monstre

Dopo l'addio al Napoli, l'estate di Antonio Conte sembrava destinata a svolgersi senza scossoni verso la sua prossima tappa professionale, ovvero la panchina della nazionale azzurra. Superata la concorrenza di Roberto Mancini quale favorito nel ruolo di prossimo commissario tecnico, per l'allenatore leccese parevano essersi spalancate nuovamente le porte di Coverciano, ma una notizia circolata nelle scorse ore potrebbe far saltare il tavolo.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, dall'Arabia Saudita sarebbe arrivata un'offerta stellare per convincerlo ad accettare la panchina dell'Al-Ittihad, società saudita in cerca di un nuovo allenatore dopo la risoluzione del contratto con l'ex tecnico rossonero Sergio Conceiçao. Il club di Gedda è alla ricerca di un profilo europeo, ma non intende accontentarsi di un nome qualsiasi: dopo aver alternato ben 10 diversi allenatori sulla propria panchina in appena 9 anni dal 2018 ad oggi, l'Al-Ittihad intende aprire un ciclo con un tecnico che abbia la stoffa del vincente e sia libero da vincoli contrattuali.

Tutte caratteristiche che è possibile ritrovare nel curriculum di Antonio Conte, tanto che per convincerlo a cedere alla propria corte e a rinunciare alla panchina della nazionale azzurra, la società saudita sarebbe disposta addirittura a proporre un contratto monstre da 20 milioni a stagione. L'intenzione di vincere e puntare ai traguardi più prestigiosi è chiara anche solo analizzando parte del contenuto del messaggio di commiato da Sergio Conceiçao, laddove si parla di una decisione, quella della risoluzione contrattuale, che "fa seguito a un’attenta valutazione delle recenti prestazioni della squadra e riflette gli obiettivi e le ambizioni del club per il prossimo periodo".

L'Al-Ittihad ha di recente rinnovato la propria fiducia nei riguardi del Ceo Domingos Oliveira, lodandone "l'eccezionale competenza manageriale e la lungimirante visione professionale dimostrate durante il suo mandato". L'ex Benfica, il cui rinnovo "è in linea con gli obiettivi strategici e le aspirazioni a lungo termine del club in vista della prossima stagione" avrebbe quindi fatto il nome di Antonio Conte, perfetto per le ambizioni del club di Gedda.

A quanto pare, al momento, la società starebbe sondando il terreno e la proposta non sarebbe ancora stata recapitata al tecnico leccese, ma i tempi stringono e bisogna capire cosa vorrà fare ora Malagò. Per ora Conte sembra favorito su Mancini, e la sfida del rilancio della nazionale azzurra è all'altezza delle sue ambizioni, ma cosa accadrebbe dinanzi a un contratto come quello ipotizzato nelle scorse ore? E quali sviluppi potrebbero esserci per lui se fosse invece Roberto Mancini la scelta del nuovo presidente della FIGC? A quel punto l'ex allenatore del Napoli dovrebbe scegliere se restare fermo un anno in attesa di un'offerta da parte di una big europea oppure se cedere alla tentazione di allenare in Arabia in una realtà non solo distante dal punto di vista geografico e culturale ma totalmente differente anche da quello sportivo rispetto a quelle prestigiose a cui è abituato.

Per lui non è solo una questione di soldi, come dimostrato anche rinunciando alle recenti offerte

dalla Turchia, e già in un'intervista concessa a Belve ammise di aver rifiutato una proposta vantaggiosa dall'Arabia: al momento sembra difficile ipotizzare di poterlo vedere sulla panchina dell'Al-Ittihad, ma mai dire mai.