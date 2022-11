Aperto un fascicolo su Dzeko: cosa ha fatto l’attaccante dell’Inter

La gara tra Juventus e Inter non si è conclusa domenica sera ma sta avendo un'appendice poco gradevole sulla quale la Figc ha intenzione di andare a fondo con l'apertura di un fascicolo sull'attaccante nerazzurro Edin Dzeko.

Cosa è successo

Sul 2-0 per i bianconeri, probabilmente frustrato sia per il punteggio ma anche per alcuni cori poco gradevoli che lo hanno preso di mira durante l'arco della gara, il bosniaco si è rivolto verso la curva dei tifosi bianconeri portandosi entrambe le mani verso gli attributi per mostrarle al pubblico. Il gesto non è passato inosservato grazie a un video che sta facendo il giro del web: in alto il tabellone segna il punteggio, i tifosi intonano "Dzeko, tu sei, un figlio di p..." e subito dopo si vede, inequivocabilmente, il gestaccio rivolto a chi lo stava bersagliando di insulti.

Le ipotesi

Le immagini sono state acquisite dalla Procura federale decisa ad andare a fondo nella vicenda. Secondo la ricostruzione di Calciomercato.com, i tifosi stavano insultando Dzeko dopo che l'attaccante si era scagliato in maniera eccessiva nei confronti di un giovane raccattapalle che non sarebbe stato molto veloce a consegnare il pallone ai nerazzurri per riprendere il gioco. A quel punto, dalla curva bianconera si è alzato il coro che si sente nel video: il bosniaco, quindi, decide di fermarsi qualche secondo, mettersi in posizione totalmente eretta portandosi le mani all'altezza dei genitali. I tifosi, poi, hanno sonoramente fischiato il gesto dell'attaccante che ha poi ripreso la gara.

Cosa può succedere

Pur con modalità e situazioni differenti, è una vicenda simile a quella di Balotelli di cui abbiamo parlato sul Giornale.it, con l'attaccante bresciano che aveva rivolto il dito medio ai tifosi avversari del Basilea nell'ultima gara di campionato. Entrambi i gesti sono sfuggiti a Var e direttore di gara che, altrimenti, avrebbe già preso provvedimenti durante la partita. In questi casi difficilmente Dzeko verrebbe squalificato in campionato ma potrebbe subire e una multa di qualche migliaio di euro come ricorda il precedente di Zaniolo: l'attaccante romanista l'anno scorso fece un gesto simile ai tifosi laziali per essere poi costretto a pagare una sanzione da 10mila euro.

Durissime le reazioni social che hanno condannato apertamente il gestaccio dell'attaccante interista: "Eleganza e stile", scrivono con ironia su Twitter alcuni utenti sul fermo immagine del bosniaco. Un altro, però, ci va giù pesante: "Lo schifo che sei". Bocche cucite, per ora, dall'Inter che non ha commentato il gesto del proprio tesserato.

Lo schifo che sei @EdDzeko #JuveInter #inter #Dzeko #clown pic.twitter.com/O8jsMJ83Wr

— Andrea Iannozzi (@AndreaIannozzi) November 7, 2022