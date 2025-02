Arrigo Sacchi pronto a tornare nel calcio: cosa rivelano le sue parole

Ascolta ora 00:00 00:00

La tentazione c’è sempre stata perché il calcio, o meglio la sua idea virtuosa di calcio nel quale ha vinto tutto, è sempre stata al centro dei pensieri e degli interventi di Arrigo Sacchi. Ai tempi lasciò, dopo i due cicli vincenti con Milan e Nazionale, l’attività di allenatore a causa dello stress che la panchina gli procurava e passò al ruolo di dirigente dell’area tecnica con proficue collaborazioni prima a Parma e poi a Madrid con il Real dí Florentino Perez.

È di queste ultime ore la confessione resa nel corso di una intervista all’agenzia Adnkronos nella quale, alla sua bella età di 78 anni, Arrigo ha accarezzato l’idea “di tornare nel calcio” con un ruolo attivo e non più da critico e opinionista come ne ha fin qui fatto, sempre pronto a cogliere i segnali di un calcio più divertente e meno spendaccione criticandone i lati meno virtuosi. “Ho molte proposte dall’Italia e dall’estero ma tendo a prendere in considerazione quelle provenienti da Spagna, Brasile perché amando molto il mio paese ma non riuscendo mai a fare sconti, sentirei il bisogno di continuare a segnalarne i difetti e gli errori” la spiegazione didascalica.

A dispetto dell’età Arrigo Sacchi -che continua ad allenarsi regolarmente e a vivere tra il suo buon ritiro di Milano Marittima e Fusignano - è in buona forma fisica e continua a seguire il calcio italiano ed estero con le quotidiane recensioni scritte per la Gazzetta dello Sport.