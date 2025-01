Atalanta e Juventus non si fanno male: le pagelle. L'ex Koopmeiners non incide

Finisce 1-1 il recupero della 19esima giornata di campionato tra Atalanta e Juventus. In gol Pierre Kalulu e Mateo Retegui. Bianconeri a quota 34 punti e al quinto posto, nerazzurri a quota 43 punti come l'Inter che ha però due partite da recuperare. Ecco le pagelle del Gewiss Stadium.

Le pagelle dell'Atalanta

Marco Carnesecchi 7: Che stia diventando giornata dopo giornata un grande portiere è ormai una cosa risaputa. Ottimi interventi anche questa sera per il numero uno della Dea.

Giorgio Scalvini 6: Bentornato. Il giovanissimo difensore nerazzurro si sta riprendendo la scena dopo il brutto infortunio subito che gli ha fatto saltare gran parte della stagione. Esce per una botta (dall'81' Isak Hien sv)

Berat Djimsiti 6,5: Il difensore albanese è sempre ben posizionato e dirige la difesa in maniera disinvolta e sicura.

Sead Kolasinac 6: Partita solida per l'esperto difensore serbo che gioca con grinta e d'anticipo. Si fa ammonire per un fallo su Nico Gonzalez e questa è una brutta notizia per Gasperini perché diffidato salterà il Napolil

Davide Zappacosta 6: La sua spinta a destra non manca e anche in fase difensiva si fa apprezzare (dal 66' Raoul Bellanova 6,5: A destra è propositivo e pericoloso. Serve di testa a Retegui l'assist per l'1-1)

Marten de Roon 6: Sul gol di Kalulu non ce la fa a seguire il taglio dell'ex Milan e l'Atalanta viene punita. Tutto sommato, però, la sua è la consueta prova di quantità a metà campo.

Éderson 6,5: Corsa, potenza fisica, qualità e velocità: un centrocampista completo e tuttofare. Il suo tiro di destro, violentissimo, da fuori area non colpisce il bersaglio grosso per poco.

Matteo Ruggeri 6: A sinistra è diligente e capisce sempre quando è utile ripiegare o attaccare.

Mario Pasalic 5,5: In contropiede ha sul piede destro il gol dell'1-0 ma calcia di poco fuori. Sul ribaltamento di fronte la Juventus segna invece lo 0-1. Sliding doors (dal 55' Lazar Samardzic)

Charles De Ketelaere 5,5: La difesa della Juventus gli concede pochi spazi e lui non riesce a pungere come vorrebbe (dal 66' Mateo Retegui 7: Torna in campo dopo l'infortunio e segna il gol dell'1-1 finale con un grande guizzo da attaccante navigato)

Ademola Lookman 6: Il nigeriano è sempre pericoloso palla al piede con le sue finte ed accelerazioni. Non colpisce ma è pur sempre una spina nel fianco costante della Juventus. (dall'81' Nicolò Zaniolo 6: Entra benissimo in partita e per poco non segna il gol del 2-1 ma Di Gregorio gli dice no dopo una bella azione personale.

Allenatore Gian Gasperini 6,5: La sua Atalanta gioca bene e non demorde mai. Ha valorizzato tanti giocatori e se oggi la Dea è diventata una big in Italia e in Europa lo deve principalmente al suo mentore.

Le pagelle della Juventus

Michele Di Gregorio 7: Bravo in diverse circostanze sui tentativi dell'Atalanta e incolpevole sul gol in tuffo di testa di Retegui. Bravo nel finale su Zaniolo.

Nicolò Savona 5,5: Si fa anticipare da Retegui in occasione del gol dell'1-1 e questa è una macchia importante nella sua partita.

Federico Gatti 6,5: Prova solida per il roccioso difensore bianconero che tenta spesso l'anticipo e di metterci il fisico.

Pierre Kalulu 7: In difesa è un muro e questa sera si toglie pure lo sfizio di segnare il gol vittoria da attaccante navigato. Al Milan qualcuno si starà mangiando le mani vedendo le prestazioni del giovanissimo francese...

Andrea Cambiaso 6: Non gioca una brutta partita ma viene sovrastato da Bellanova in occasione dell'assist dell'1-1 finale. Nel finale sfiora il gol di testa ma Carnesecchi gli dice no.

Manuel Locatelli 6,5: A metà campo è di fatto lo schermo naturale della Juventus. Tanto sacrificio, abnegazione e lavoro sporco per un giocatore fondamentale per gli equilibri bianconeri.

Khéphren Thuram 6,5: Il suo lavoro è spesso sporco ma molto prezioso. Dà il suo apporto sia in fase offensiva che difensiva(dal 75' Douglas Luiz 5,5: Entra per alzare il muro a metà campo e lo fa parzialmente)

Kenan Yıldız 5,5: Si vede meno rispetto alle precedenti uscite perché aggredito molto alto dalla difesa nerazzurra. Cresce negli ultimi dieci minuti e al minuto 91' ha sul piede il gol dell'1-2 finale ma calcia a lato.

Teun Koopmeiners 6: Partita complicata per il grande ex della partita che viene sommerso di fischi e di insulti dai suoi ex tifosi. Salva un gol sulla linea e in avanti ne sfiora almeno un paio. Partita senza sussulti per il grande ex della partita pagato la bellezza di 60 milioni di euro.

Weston McKennie 6,5: Bravo nella fase di interdizione e sempre imprevedibile in quella offensiva. Serve a Kalulu l'assist che porta all'1-0 che sblocca la partita.

Nico González 5,5: La posizione da falso nueve non è nelle sue corde e si vede. Si muove tanto e crea qualche grattacapo alla difesa dell'Atalanta pur senza pungere eccessivamente. (dall'81' Samuel Mbangula sv)

Allenatore: Alexandre Hugeux (Thiago Motta squalificato) 5,5: Con Motta o senza Motta in panchina questa squadra sembra saper fare una sola cosa: pareggiare.

Questa volta, però, la Juventus gioca una buona partita e tutto sommato il pareggio è giusto per quanto visto in campo. Vista la caratura dell'avversario affrontato questo pareggio è un punto d'oro.

Arbitro Daniele Doveri (Roma 1) 6,5: La partita sulla carta è difficile ma lui la dirige con facilità e senza sbavature.