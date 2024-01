Atalanta-Frosinone 5-0: nerazzurri ad un punto dalla zona Champions

Tutto facile per l’Atalanta contro il Frosinone. I nerazzurri stendono la squadra di Di Francesco con un netto 5-0. Ai bergamaschi bastano solo 14’ per mettere le cose in chiaro: tre gol e dominio in mezzo al campo. Il Frosinone fa una grande fatica a controllare il gioco. Nella ripresa l’Atalanta controlla la partita senza difficoltà. Sul finire della gara i nerazzurri vanno in gol per altre due volte.

Con questa vittoria l’Atalanta compie un grande balzo in classifica. Gli uomini di Gasperini superano Napoli e Bologna e raggiungono la Lazio al quinto posto, ad un solo punto dalla Fiorentina quarta. Il Frosinone, invece, resta a 19 punti perdendo l’occasione di allontanarsi dalla zona retrocessione, ora distante solo due punti (il Verona è terzultimo a 17 punti).

Primo tempo

L’Atalanta prova fin dall’inizio a controllare il gioco. Primo brivido al 6’. Per un fallo di Lusuardi su Holm, l’arbitro assegna un calcio di rigore per i nerazzurri. Sul dischetto si presenta Koopmeiners che, dopo una breve rincorsa, batte Turati: Atalanta subito in vantaggio. I bergamaschi non si accontentano e dopo pochi minuti raddoppiano. L’azione parte da De Ketelaere che serve Ruggeri che crossa. La palla arriva sui piedi di Ederson che al volo batte ancora Turati.

Il Frosinone fatica. Gli uomini di Di Francesco subiscono anche la terza rete solo un minuto dopo. De Roon serve De Ketelaere che calcia verso la porta: la palla si infila sotto la traversa ed entra in rete. Per il belga è il terzo gol in questa stagione. Al 25' Scamacca vicino al quarto gol con un colpo di testa: l’estremo difensore del Frosinone para in tuffo. L'Atalanta, poi, gestisce la gara senza correre rischi. Al 40' ci prova il Frosinone: conclusione di Soulé e parata del portiere bergamasco.

Secondo tempo

Nel secondo tempo le emozioni scarseggiano. L’Atalanta, forte del triplo vantaggio, prova principalmente a gestire la partita mentre il Frosinone cerca di ripartire con un piglio leggermente diverso. La squadra di Di Francesco prova a spingere per recuperare. Buona occasione al 49’: uscita avventata di Carnesecchi, il pallone arriva a Cheddira che mette in mezzo ma nessuno ne approfitta.

I nerazzurri ogni volta che accelerano danno la sensazione di poter essere pericolosi. Al 68’ il neo entrato Muriel tira dalla distanza: palla deviata in corner. All’82' ci prova Ghedjemis per il Frosinone: la sua conclusione in diagonale viene respinta da Carnesecchi. Due minuti dopo l’Atalanta serve il poker: Zappacosta controlla in area e poi mette la palla a giro sul secondo palo. La partita volge al termine ma i nerazzurri spingono ancora forte tanto che al 90’ vanno ancora in gol. Holm risolve una mischia in area dopo un colpo di testa che centra la traversa.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (53’ Hien); Holm, De Roon, Ederson (81’ Pasalic), Ruggeri (53’ Zappacosta); Koopmeiners, De Ketelaere (62’ Miranchuk); Scamacca (62’ Muriel). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

FROSINONE (4-3-2-1): Turati; Lirola (46’ Ghedjemis), Bonifazi, Okoli, Lusuardi (46’ Romagnoli); Mazzitelli (75’ Bourabia), Barrenechea, Brescianini; Soulé (85’ Ibrahimovic), Cheddira; Harroui (46’ Gelli). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna.

Marcatori: 8’ Koopmeiners (Ata) rig, 13’ Ederson (Ata), 14’ De Ketelaere (Ata), 84’ Zappacosta (Ata), 90' Holm (Ata)

Ammoniti: Romagnoli (Fro),