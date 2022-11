"La battaglia contro il cancro non è ancora finita". Haller choc

Sebastien Haller non ha ancora sconfitto il cancro. Lo scorso 19 luglio il Borussia Dortmund aveva comunicato come al giocatore fosse stato riscontrato un tumore ai testicoli, con l'ex Ajax che aveva ringraziato sui suoi profili social per l'affetto dimostrato dai tifosi nel periodo più brutto e difficile della sua vita. A distanza di quattro mesi, però, il 28enne francese naturalizzato ivoriano ha svelato sui suoi profili social di non aver ancora vinto la sua battaglia: "Come pianificato fin dall'inizio, dopo la chemio sono state prese in considerazione diverse possibilità. La battaglia contro il cancro non è finita: dovrò sottopormi a un'operazione per eliminare definitivamente questo tumore che mi tiene lontano dal campo".

Il post di Haller ha colpito tutti perché in quelle poche righe scritte in evidenza e in sovraimpressione si intravede il ragazzo, sfocato, seduto sul letto di ospedale. Il 28enne era tornato ad allenarsi, a fine ottobre e a tre mesi dal primo intervento chirurgico, con il suo ex club per recuperare al meglio la forma fisica per essere poi eventualmente disponibile a inizio del 2023, ma così non sarà con i tempi di recupero che si allungheranno a data da destinarsi. Il giocatore in estate era stato acquistato dal Borussia Dortmund, per sostituire Erling Braut Haaland, per 35 milioni di euro ma i gialloneri non hanno mai potuto schierarlo in campo per via di questo problema di salute che naturalmente mette il calcio in secondo piano.

La speranza

Haller, lo scorso 19 luglio, aveva voluto ringraziare tutti per la solidarità dimostrata nel momento più duro della sua vita: "Voglio ringraziarvi ancora dal profondo del mio cuore per i tanti messaggi ricevuti. Sono davvero commosso nell'aver sentito il vostro affetto e ho l'impressione di non meritare così tanto. So che grazie a voi questa sarà solo un'altra prova sulla strada. Ci vediamo presto in campo per festeggiare le nostre prossime vittorie" . Anche questa volta, il ragazzo avrà bisogno di tutto l'affetto dei suoi tifosi, e non solo, per combattere questa battaglia e per tornare a fare quello che ha sempre fatto meglio: segnare.

182 gol in 409 presenze con i vari club con cui ha giocato: Auxerre, Utrecht, Eintracht Francoforte e Ajax dove si è messo in luce in un biennio realizzando 47 reti in 66 apparizioni di cui 11 proprio nella scorsa edizione della Champions League. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili della Francia dall'under 16 all'under 21 con 26 gol realizzati, la scelta nel 2020 di giocare per la Costa d'Avorio con cui fino a questo momento ha collezionato 15 gettoni e 4 reti. Un attaccante completo, moderno, e prolifco che sta ora combattendo la sua partita più grande, quella della vita. Il mondo social, ancora una volta, si è stretto attorno ad un giovane ragazzo che non vede l'ora di tornare a calcare i campi di calcio.