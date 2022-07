Il dramma di Haller: "Ha un tumore ai testicoli"

Un dramma scuote il mondo del calcio e più precisamente il diretto interessato: Sebastien Haller. All'attaccante 28enne del Borussia Dortmund, infatti, è stato riscontrato un tumore ai testicoli che l'ha costretto a lasciare il ritiro dei gialloneri in Svizzera per andare a curarsi: "Un tumore ai testicoli è stato scoperto dopo approfondite visite mediche, ulteriori esami si svolgeranno in un centro medico specializzato" , spiega il Borussia Dortmund sul proprio sito ufficiale.

"Si è lamentato di non sentirsi bene dopo l'allenamento di lunedì mattina. Chiediamo che venga rispettata la privacy del giocatore e della sua famiglia e che non vengano fatte domande. Non appena avremo ulteriori informazioni, vi informeremo in consultazione con il giocatore" , la nota conclusiva del club tedesco. "La notizia di oggi è stata uno choc per Haller e per tutti noi", ha dichiarato il direttore sportivo dei gialloneri Sebastian Kehl che ha poi concluso: "Tutta la famiglia BVB augura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile. Faremo tutto il possibile per garantire che riceva il miglior trattamento possibile".

Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.



Gute Besserung, @HallerSeb!



Weitere Infos: https://t.co/XPaNATxgDI pic.twitter.com/v6hA6MeGLV — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2022

Ringraziamenti social

L'ex attaccante dell'Ajax è stato investito dall'affetto dei tifosi del Borussia Dortmund, dai suoi ex supporter e da tutti gli amanti del calcio e dello sport. Il 28enne ha voluto ringraziare tutti sui social network per l'affetto dimostrato: "Voglio ringraziarvi ancora dal profondo del mio cuore per i tanti messaggi ricevuti. Sono davvero commosso nell'aver sentito il vostro affetto e ho l'impressione di non meritare così tanto. So che grazie a voi questa sarà solo un'altra prova sulla strada. Ci vediamo presto in campo per festeggiare le nostre prossime vittorie".

Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier.

Ma famille et moi même vous remercions.

Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort pic.twitter.com/crbtOfZAXM — Sébastien Haller (@HallerSeb) July 19, 2022

Non parte dunque nel migliore dei modi l'avventura di Haller al Borussia Dortmund che l'aveva scelto per sostituire Earling Braut Haaland passato al Manchester City. 47 gol in 66 presenze complessive con la maglia dei Lancieri che avrebbero fatto sicuramente comodo ai gialloneri in questo avvio di stagione. Haller ha dimostrato sempre grande carattere nel corso della sua carriera e anche questa volta proverà a vincere la sua partita più importante per tornare in campo più forte di prima.