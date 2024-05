Bayer Leverkusen-Roma 0-1 | Paredes dagli undici metri porta avanti i suoi

Bayer Leverkusen-Roma è il ritorno della semifinale di Europa League che vale il pass per la finale di Dublino in programma il prossimo 22 maggio. All’andata i tedeschi si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Florian Wirtz al 28’ e di Robert Andrich al 73’. I giallorossi, dunque, per conquistare la finale devono compiere una vera e propria impresa, considerando che i campioni di Germania sono ancora imbattuti in tutte le competizioni. Serviranno almeno due gol per andare ai supplementari senza subirne alcuno. Nelle ultime cinque partite disputate, gli uomini di De Rossi hanno vinto una sola gara – il recupero contro l’Udinese grazie al colpo di testa di Cristante allo scadere –, pareggiandone due (Juventus e Napoli) e perdendone altrettante (Bologna e, per l’appunto, Leverkusen). Attualmente la Roma è al sesto posto in classifica in Serie A con 60 punti, a pari merito con l’Atalanta di Gasperini, impegnata nel ritorno contro il Marsiglia. Le due compagini, fra le altre cose, si sfideranno domenica sera nel posticipo. Il Bayer Leverkusen arriva a questa sfida con 48 partite giocate e 0 sconfitte in questa straordinaria stagione 2023-24, nelle ultime cinque gare disputate sono arrivate due vittorie (Francoforte e Roma) e tre pareggi (Stoccarda, Borussia Dortmund e West Ham). Le aspirine hanno vinto per la prima volta la Bundeslinga e, attualmente, occupano il primo posto in classifica con 84 punti. Inoltre, il prossimo 25 maggio, potrebbero sollevare anche la coppa di Germania nella finale contro il Kaiserslautern. Sono sette i precedenti fra le due squadre, con 2 vittorie giallorosse, 2 dei tedeschi e tre pareggi, fra i quali si ricorda il pirotecnico 4-4 alla “Bay Arena” del 2015. Bayer-Roma è stata anche la semifinale dello scorso anno, sempre in Europa League: i giallorossi, allora guidati da Josè Mourinho vinsero 1-0 la gara di andata grazie al gol di Bove, per poi pareggiare 0-0 in Germania e assicurarsi la finale, poi persa contro il Siviglia solo dopo i calci di rigore. Più in generale, i precedenti dei giallorossi contro le squadre della Germania sono ben 39, con un bilancio neutro: 17 vittorie, 5 pareggi e 17 sconfitte. Ai giallorossi, dunque, servirà replicare l'impresa del 2018 contro il Barcellona quando ribaltò il 4-1 dell'andata, grazie al 3-0 dell’”Olimpico”

Le scelte dei due allenatori

Xabi Alonso cambia tanto rispetto all'andata, scegliendo Hincapié nel braccetto difensivo. A centrocampo dentro Hofmann, attacco completamente rivoluzionato con Hlozek e Palacios titolari. Daniele De Rossi recupera Paulo Dybala dopo il guaio muscolare accusato contro la Juve ma preferisce mandarlo in panchina, con Azmoun accanto a Lukaku davanti. In difesa la sorpresa è Spinazzola nel braccetto difensivo accanto a Mancini e Ndicka.

Primo tempo

Parte fortissimo la Roma quando siamo al 4’, Pellegrini lancia Lukaku alle spalle di Hincapié, il belga scappa via ma non è preciso nel controllo di petto e, a tu per tu con Kovar, viene anticipato dal portiere avversario in uscita bassa. Poco prima la gara era già entrata nel vivo, con il direttore di gara costretto subito ad intervenire: Cristante e Hincapié, infatti, si sono allacciati nei pressi della bandierina del corner e non se le sono mandate dire.

Arriva al 16’ la prima chance per i padroni di casa che, dopo un possesso palla rapido e di qualità, porta un uno-due dal limite fra Palacios e Hofmann col primo che scarica un destro violentissimo ma centrale, Svilar con i pugni smanaccia.

Pellegrini di testa appoggia nelle mani di Kovar ma la Roma ha la seconda grandissima occasione del match. Minuto 17’, Cristante dalla destra scodella, l’ex Sassuolo di testa in tuffo conclude debole e centrale con Kovar che blocca facilmente.

Partita tesissima quando siamo al 20': Spinazzola si fa male a ridosso del cerchio di centrocampo e si sdraia a terra ma Frimpong non si ferma e crossa teso in area, Ndicka spazza ma gli animi si surriscaldano subito e i giocatori arrivano faccia a faccia, Makkelie è costretto a togliere i primi due cartellini gialli del match.

Occasione clamorosa per i padroni di casa al 29' con Palacios che centra in pieno il palo. L'argentino riceve sugli sviluppi di un corner e dal limite punta l'angolino, il suo missile colpisce in pieno il legno sinistro e carambola sulla schiena di Svilar ma la palla non entra, complice il tempismo di Ndicka che spazza immeditamente arrivando prima degli avversari.

Ancora Svilar a salvare i giallorossi: grande parata del portiere giallorosso che devia in corner un sinistro di Frimpong dal limite velenosissimo. Pressione totale del Bayer in questa fase e Roma schiacciata nei suoi ultimi venti metri.

Doppia clamorosa occasione per il Leverkusen: sinistro di Adli dal cuore dell'area, Svilar salva tutto, sulla respinta ci prova Hlozek a botta sicura ma trova un'altra risposta miracolosa del portiere giallorosso.

Il tabellino

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoda, Tah, Hincapié; Frimpong, Hofmann, Xhaka, Grimaldo; Adli, Hlozek, Palacios. Allenatore: Xabi Alonso

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola (21' Zalewski); El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angeliño; Azmoun, Lukaku.

: Daniele De Rossi: 43' Paredes (R), rig.: Mancini (R), Tapsoba (L), Paredes (R), Zalewski (R): -: Danny Makkelie (Olanda)