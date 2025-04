Bayern-Inter, come stanno le due squadre e le ultime da Monaco

Le aspettative nell’immediata vigilia della fascinosa trasferta dell’Inter all’Allianz Arena sono alle stelle, con i nerazzurri che sembrano leggermente favoriti contro i campioni di Germania del Bayern Monaco. Scaramanzie a parte, l’undici di Simone Inzaghi punta a tornare a casa con un buon risultato nonostante il tifo scatenato del pubblico bavarese. Vediamo quindi come si presentano le due compagini all’andata dei quarti di finale di Champions League, visibile a partire dalle 21 di martedì 8 aprile esclusivamente su Sky.

Ultime da Monaco: c’è Carlos Augusto

La mattinata bavarese sembra aver tolto uno dei dubbi a Simone Inzaghi, ovvero il ballottaggio sulla fascia, dove la battaglia sarà intensissima. A sinistra dovrebbe spuntarla Carlos Augusto su Dimarco, un po’ sottotono al Tardini. Le fasce, quindi, potrebbero essere un grosso problema per i nerazzurri, considerata l’indisponibilità di Dumfries, sostituito da Darmian: giocare contro una squadra del calibro del Bayern senza i due titolari di fascia non è certo il massimo.

Per il resto, invece, Inzaghi conferma in blocco la formazione tipo: davanti a Sommer ci saranno quindi l’ex di giornata Pavard, Acerbi che marcherà stretto Kane e l’affidabile Bastoni. Zero sorprese sulla mediana, dove ci sarà il classico trio Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, che però non ha brillato a Parma. Davanti spazio alla ThuLa, con il capitano ansioso di arricchire il bottino in Champions: segnare la decima rete stagionale proprio all’Allianz Arena sarebbe splendido.

Bayern, incubo diffidati

La corazzata bavarese è sicuramente tra le favorite per alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie ma si presenta allo scontro con l’Inter con due grossi problemi: infortuni e diffidati. Vincent Kompany, infatti, dovrà fare a meno di parecchi pezzi da novanta, particolarmente in difesa, dove mancheranno Davies, Upamecano ed Ito oltre al lungodegente Neuer. La situazione non è meno seria in avanti, dove dovrà fare a meno dell’ex Juve Coman ma anche di Pavlovic e del fenomeno Musiala.

Se la gara all’Allianz Arena dovesse rivelarsi più spigolosa del previsto, il conto da pagare al ritorno al Meazza potrebbe essere pesantissimo. In caso di giallo da parte del fischietto svizzero Scharer, infatti, la squalifica automatica toglierebbe dalla rosa bavarese Goretzka, Sané, Gnabry e Laimer per il ritorno del 16 aprile. Perdere il difensore austriaco sarebbe un grosso problema per Kompany, già costretto a schierare una difesa d’emergenza con Dier e l’ex Napoli Kim come centrali ed uno tra Stanisic e Guerreiro alla sinistra.

Kompany punterà su Müller?

In un ambiente scosso dalla notizia del mancato rinnovo della bandiera Müller, idolo della tifoseria biancorossa, il tecnico Kompany preferisce tenersi le carte strette al petto e non confermare se il nazionale tedesco sarà della partita contro l’Inter fin dal primo minuto. L’assenza di Musiala ha aperto uno spazio alle spalle di Harry Kane, la posizione favorita dal 35enne campione del mondo ma in conferenza stampa il giovane tecnico belga non si è sbilanciato, ricordando come non abbia “mai annunciato la formazione in anticipo”.

Nonostante la pretattica, l’impiego dell’esperto avanti tedesco sembra l’opzione più probabile: Kompany potrebbe scambiare Gnabry e Olise, portando il 23enne al centro, ma il francese non sta vivendo un momento di forma invidiabile. Visto che Coman sarà ancora indisponibile per un paio di settimane, il tecnico bavarese potrebbe far avanzare Guerreiro al centrocampo. La soluzione è già stata provata con buoni risultati due volte questa stagione ma il portoghese non è al massimo: molto più facile che si affidi all’esperienza di Müller per trovare spazi nell’attenta difesa nerazzurra.

Inzaghi: “Loro favoriti ma siamo alla pari”

Nonostante sia una gara fondamentale per la stagione dell’Inter, Simone Inzaghi è sembrato sicuro che la sua squadra se la giocherà ad armi pari. I precedenti di Inzaghi contro il Bayern non sono il massimo, visto che nella stagione 2022/23 i nerazzurri persero entrambi gli incroci coi campioni di Germania nella fase a gironi di Champions. Questa, però, è tutta un’altra Inter: “Rispetto ad allora siamo cresciuti molto. Ovviamente c’è ancora un grosso gap in quanto a fatturato tra squadre come il Real o il Bayern e noi. Martedì sera, però, il budget non conta niente, solo il campo. Nelle prime otto partite della fase a gironi di quest’anno, abbiamo fatto meglio del grande Bayern”.

La fiducia del tecnico interista è condivisa dall’ex nerazzurro Karl-Heinz Rummenigge, storico dirigente del Bayern: “Saranno due partite difficili, sono entrambe squadre di alto livello. Dovremo fare due grandi partite: non pensate che siamo favoriti, non lo siamo. L’Inter ha una grandissima difesa e una coppia di attaccanti ottima in Lautaro Martinez e Marcus Thuram mentre noi siamo un po’ più dominanti a centrocampo. Dovremo far risultato a Monaco perché il ritorno a San Siro sarà infernale”.

Le formazioni probabili

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Alberto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi (squalificato)

Come vederla in tv

Come per tutta la stagione, l’unico modo per vedere in diretta le partite del martedì delle italiane è abbonarsi a Sky, che trasmetterà l’andata dei quarti di Champions League su Sky Sport 1 e Sky Sport 4K.

Vista l’importanza della partita, spazio alla coppia di telecronisti principe dell’emittente satellitare, Fabioe la bandiera nerazzurra Giuseppe. Se non volete perdervi lo spettacolo dell’Emirates, dove l’Arsenal ospiterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti, potrete seguire su Sky Sport 251con Federico Zancan. Buona Champions a tutti.