Il bel gesto dei giocatori della Sampdoria verso i tifosi: ecco cos'è successo a Marassi

Scena particolare al Marassi prima di Sampdoria-Torino. La curva blucerchiata ha infatti chiamato tutta la squadra a rapporto sotto la gradinata sud e i giocatori hanno subito risposto presenti. Nonostante lo spettro della Serie B ormai ad un passo e le alte possibilità di promozione dei cugini del Genoa i supporter blucerchiati hanno sì contestato ma la società vista la situzione debitoria e un futuro che appare tuttaltro che roseo: "Giù le mani dalla Samp", lo striscione esposto dalla Sud con i calciatori che hanno intonato il coro tutti insieme.

Fortissima l'immagine di Dejan Stankovic, del suo staff e di tutti i giocatori della #Sampdoria sotto la Curva che contesta la proprietà con lo striscione "giù le mani dalla Sampdoria" prima di #SampTorino pic.twitter.com/jVDu4ASxVR — Marco Conterio (@marcoconterio) May 3, 2023

Sul terreno di gioco, la Sampdoria, è caduta ancora una volta per 2-0 sotto i colpi dei granata che hanno vinto la partita con i gol di Buongiorno e Pellegri. La Serie B non è ancora matematica ma i supporter della Doria hanno dimostrato di essere una delle tifoserie più belle e passionali d'Italia:

Nonostante le difficoltà societarie, che hanno influito e non poco sulle prestazioni della squadra in campo, Dejan Stankovic e i suoi uomini hanno cercando e stanno cercando di onorare il meglio possibile il campionato nonostante la retrocessione ormai ad un passo a distanza di dodici anni dall'ultima volta. Era il 2010-2011, infatti, quando i blucerchiato retrocedettero in Serie B, risalendo però subito in Serie A l'anno successivo vincendo i playoff contro il Varese allenato da Rolando Maran.

Non solo la retrocessione sul campo, però, perché c'è anche uno spettro ben più pauroso: quello del fallimento. Secondo quanto riportato da Fanpage.it circa due mesi fa, infatti, "la situazione del club blucerchiato è drammatica a guardare i bilanci attuali e quelli delle ultime due stagioni: il 2021 si era chiuso con 205 milioni di passivo, che il cda attuale non ha incrementato ma che è comunque aumentato rispetto al precedente, del 2020 quando il bilancio era di 175 milioni. Ciò significa che nel 2021 il contestatissimo presidente Massimo Ferrero era uscito di scena dalla gestione diretta, aumentando i debiti di 30 milioni. Un vuoto che deve essere colmato entro il prossimo 6 giugno, data ultima due giorni successivi alla chiusura dell'attuale stagione per rimettere i conti a posto".

Il tabellino



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Schuurs (73' Djidji), Buongiorno, Rodriguez; Singo (63' Lazaro), Ricci, Ilic, Vojvoda; Seck (66' Miranchuk), Vlasic; Sanabria (73' Pellegri). Allenatore Ivan Juric



SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Nuytinck, Oikonomou (46' Gunter), Amione (84' Murillo); Zanoli, Winks (84' Ilkhan), Rincon (77' Paoletti), Augello; Cuisance (77' Malagrida); Lammers, Gabbiadini. Allenatore Dejan Stankovic

Marcatori: 31' Buongiorno (T), 94' Pellegri (T)

Ammoniti: Rincon, Amione, Singo, Pellegri

Arbitro: Giacomo Camplone (sezione di Pescara)