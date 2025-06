La cena segreta, l'aborto, le nozze, la rottura: la storia d'amore tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli

Pippo Baudo compie 88 anni. Il conduttore Rai, popolare volto del varietà e del festival di Sanremo, festeggia il compleanno nella quiete della sua abitazione romana attorniato dai suoi affetti. A celebrarlo c'è anche Katia Ricciarelli che, nonostante il divorzio avvenuto nel 2004 dopo quasi vent'anni di matrimonio, è rimasta in buoni rapporti con il suo ex marito. Ma come si sono conosciuti Pippo Baudo e Katia Ricciarelli e come è sbocciato l'amore?

L'incontro in tv

Febbraio 1985. Katia Ricciarelli è reduce dalla fine della lunga relazione con il tenore José Carreras. Pippo Baudo la invita sul palco del teatro Ariston, in occasione di Sanremo, per esibirsi sulle note di una canzone scritta per lei da Amedeo Minghi. Si tratta del loro primo incontro, al quale faranno seguito altre ospitate televisive. Katia è colpita dall'intelligenza e dalla dolcezza del conduttore che inizia a corteggiarla.

La cena al Quirinale

Agosto 1985. Katia cede alle lusinghe di Pippo e accetta un invito a cena. Dopo essersi esibita in concerto al Museo dell'Ara Pacis a Roma incontra il conduttore nel ristorante dell'hotel al Quirinale. Per loro si tratta di un incontro riservatissimo. " Era una conoscenza che bisognava tenere segreta ", rivelerà Katia a Storie di Donne al bivio. Quella sera, però, lontano da occhi indiscreti tra la cantante lirica e il presentatore scocca la scintilla.

La gravidanza e l'aborto

Katia e Pippo decidono di frequentarsi in gran segreto. Lui ha 50 anni ed è impegnato in tv con diversi programmi di successo come La Notte della Musica, Fantastico e Domenica In; lei ha 39 anni ed è presa dalla tournée nei teatri di tutto il mondo. Durante la loro frequentazione privata, però, Katia rimane incinta ma in accordo con Baudo decide di interrompere la gravidanza. " Pippo pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, ci vedevamo di nascosto. È stata una cosa dolorosa ma succede ", racconterà anni dopo a Belve. Il loro amore non risente della scelta presa e cinque mesi dopo il loro primo appuntamento Pippo le chiede la mano.

Il matrimonio

18 gennaio 1986. Pippo Baudo e Katia Ricciarelli si sposano nel Municipio di Militello in provincia di Catania. Le nozze richiamano l'attenzione dei migliaia di fan della coppia e di altrettanti curiosi oltre alle telecamere delle tv nazionali e a decine di fotografi giunti da tutto il mondo. La data scelta dalla coppia ha un doppio significato, perché il matrimonio si celebra nel giorno del 40esimo compleanno di Katia.

Il viaggio di nozze in Russia

Subito dopo le nozze il conduttore e la cantante lirica partono per un viaggio di nozze singolare. Complice una tournée nelle più grandi città della Russia di Katia, Pippo decide di seguirla per una luna di miele in terra russa. " Si divertì tantissimo, apriva il sipario, ascoltava i concerti. Eravamo affiatati, lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo", racconterà l'artista a Monica Setta.

La procreazione assistita

1994. Nonostante la perdita del primo figlio Katia e Pippo non rinunciano all'idea di allargare la famiglia, ma il destino li priva di questa gioia. Il conduttore e la cantante tentano anche la via della procreazione assistita anni dopo le nozze, ma senza successo. " Io sognavo di diventare mamma, ma quando poi non è stato più possibile, non ho avuto tanta sofferenza. Se non puoi non puoi, allora devi concentrarti sul rapporto ”, dirà anni dopo Katia a proposito della maternità mancata.

Gli anni della gelosia

Settembre 1999. Baudo è rientrato a Rai 3 con la conduzione del quiz pomeridiano Giorgio dopo giorno che, visto il successo, approda in prima serata nella versione Novecento. Per il conduttore è un momento di grande fermento e la lontananza di Katia, impegnata in una tournée in giro per il mondo, alimenta la gelosia nella coppia. " Andavo a frugare nelle tasche delle giacche, andavo a vedere il telefonino… Tutto guardavo! Origliavo. Mi mandavo da sola delle rose gialle, senza biglietto, per farlo insospettire. Io ero molto gelosa perché lui era sempre circondato da bellissime donne. Di una in particolare? La modella svedese, Brigitte Nielsen" , racconterà la cantante anni dopo ospite della trasmissione "Io e te".

La fine della relazione

Agosto 2004. Pippo Baudo ha appena interrotto il suo contratto con la Rai quando sui quotidiani si diffonde la notizia della crisi con Katia. " Nei giorni scorsi, il celebre soprano, dopo una burrascosa lite con il marito, avrebbe addirittura traslocato dalla casa romana, portandosi dietro tutti i suoi effetti personali. Gli amici di Spoleto, dove la Ricciarelli ha vissuto vent’anni. parlano di una situazione «molto grave, difficilmente ricomponibile ", riferisce QN, il primo a parlare della rottura tra Katia e Pippo. Il conduttore e la cantante non commentano la notizia, ma da lì a poche settimane arriva l'annuncio della separazione.

I motivi dell'addio

Nel 2007, dopo tre anni di procedimento, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli ottengono il divorzio. Sui motivi che hanno portato la coppia all'addio si è pronunciata di recente la cantante lirica in radio a "I Lunatici": " Forse la mancanza di dialogo, perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia. Il dialogo secondo me non va mai dimenticato. Questo ci ha fatto del male, per questo ci siamo separati. Ci vuole coraggio a lasciarsi.

Per fortuna nel nostro caso non avevamo figli, ma è difficile interrompere una relazione di diciotto anni come la nostra. Però ladeve avere la meglio". Dopo la fine della relazione sia Baudo sia Ricciarelli hanno scelto di rimanere single.