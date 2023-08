Bentornata Serie B: ecco i primi risultati

È ripartita ufficialmente la stagione di Serie B fra incognite e sentenze (da attendere). Sono stati otto i match disputati, rinviati a data da destinarsi Pisa-Lecco e Modena-X (che sarà una fra Reggina e Brescia).

Esordio fra Bari e Palermo al ‘San Nicola’ venerdì sera, anticipo terminato 0-0 con un rigore sbagliato dai siciliani e calciato da Di Mariano e doppia espulsione fra i pugliesi (Maita al 50’ e Di Cesare al 66’).

Tre i match disputati nella giornata di sabato, con la vittoria esterna della Sampdoria sulla Ternana per 2-1 grazie alle reti di La Gumina e Depaoli, per gli umbri rete di Di Stefano. Bella vittoria anche per il Cosenza che si è imposta per 3-0 in casa contro l’Ascoli che nel solo primo tempo ha subito tre esplosioni, quelle di Falasco, Buchel e Forte. Per i calabresi reti di Tutino, Arioli e Zilli. Restando in terra calabra ottimo pareggio esterno per 0-0 del Catanzaro contro la Cremonese, forte candidata alla promozione diretta. I giallorossi sprecano con Iemmello il possibile vantaggio, poco dopo invece è il palo a dire di no ad Afena-Gyan.

La domenica pomeriggio si apre con un pirotecnico pareggio per 3-3 fra Sudtirol e Spezia a Bolzano nell’anticipo delle 18:30. Film della partita che vede i liguri andare sempre avanti e altoatesini a rispondere colpo su colpo. Apre Moro, pareggia Casiraghi per i padroni di casa e il 2-1 di Reca chiude i primi quarantacinque minuti. Nella ripresa apre nuovamente Casiraghi, Moro riporta avanti gli spezzini ma al 93’ è Odogwu a rimettere la partita sui binari del pari.

I tre posticipi serali si aprono con il Parma di Fabio Pecchia che si impone per 2-0 sulla neopromossa FeralpiSalò grazie al rigore realizzato da Benedyczak e alla rete di Bernabe. Ottima affermazione anche per il Venezia che regola con un secco 3-0 il Como grazie alla doppietta di Pierini e alla rete del solito Pohjanpalo. Vittoria interna anche per il Cittadella che batte 1-0 la Reggiana grazie alla rete di Amatucci.

La Serie B è ricominciata e lo spettacolo non è mancato anche se più di qualcosa manca per realizzare quel campionato che migliaia di tifosi, da nord a sud, seguono in giro per lo stivale.

Risultati 1ª giornata

Bari-Palermo 0-0

Pisa-Lecco rinviata

Cosenza-Ascoli 3-0 (20’ Tutino rig., 54’ Arioli, 61’ Zilli)

Cremonese-Catanzaro 0-0

Ternana-Sampdoria 1-2 (5’ La Gimina rig., 77’ Depaoli, 91’ Di Stefano)

Sudtirol-Spezia 3-3 (6’ Moro, 32’ Casiraghi, 36’ Reca, 50’ Casiraghi rig., 62’ Moro, 93’ Odogwu)

Cittadella-Reggiana 1-0 (49’ Amatucci)

Parma-FeralpiSalò 2-0 (37’ Benedyczak rig., 66’ Bernabe)

Venezia-Como 3-0 (19’ Pierini, 32’ Pierini, 54’ Pohjanpalo)

X-Modena

Classifica

Venezia 3

Cosenza 3

Parma 3

Cittadella 3

Sampdoria 1 (-2 deciso dalla Federazione)

Spezia 1

Sudtirol 1

Bari 1

Palermo 1

Cremonese 1

Catanzaro 1

Pisa 0

Modena 0

Lecco 0

Ternana 0

Reggiana 0

FeralpiSalò 0

Ascoli 0

Como 0

X 0

Seconda giornata

Sampdoria-Pisa

Lecco-Spezia (rinviata)

Venezia-Cosenza

Como-Reggiana

Cremonese-Bari

FeralpiSalò-Sudtirol

Modena-Ascoli

Parma-Cittadella

Catanzaro-Ternana

Palermo-X (rinviata)