Benzema se ne va al mare e non torna: "C'è un ciclone". Furia Al-Ittihad, United alla finestra

Maretta in casa Al-Ittihad, con la squadra saudita costretta a fare i conti coi capricci del suo asso Karim Benzema, che vola alle Mauritius per godersi il mare ma non rientra in tempo, trattenendosi più a lungo del previsto e costringendo i compagni a partire senza di lui per un mini-stage a Dubai.

Un matrimonio, quello tra il Pallone d'Oro 2022 e la società polisportiva di Gedda che non ha portato i frutti sperati da ambo le parti, vista la serie di risultati deludenti inanellati in stagione dai gialloneri e il magro bottino di reti messe a segno dal calciatore francese, ben al di sotto delle aspettative. L'Al-Ittihad infatti, da campione in carica, occupa attualmente la settima posizione in classifica, a ben 25 punti di distanza dall'Al-Hilal, che guida saldamente il gruppo senza aver ancora mai perso un incontro in stagione. A bruciare particolarmente, visti soprattutto i consistenti investimenti fatti dalla proprietà per costruire una squadra competitiva, è stata l'eliminazione dal Mondiale per Club, ospitato per la prima volta nella storia proprio in Arabia Saudita, per mano dell'Al-Ahly del Cairo.

A finire nell'occhio del ciclone è stato soprattutto il calciatore francese, l'operazione più costosa e prestigiosa del calciomercato dell'Al-Ittihad. Benzema, infatti, ha messo a segno appena 9 reti in 15 presenze in campionato, per un totale di 15 reti in 24 presenze, considerando tutte le competizioni a cui la società di Gedda ha partecipato. Troppo poche per i tifosi gialloneri, soprattutto nel confronto con l'ex compagno di squadra del Real Madrid Cristiano Ronaldo: Cr7, giocatore dell'Al-Nassr, ha siglato infatti 20 gol in 18 presenze in campionato e complessivamente 30 reti in 31 presenze.

Le critiche non sono state incassate bene dal Pallone d'Oro 2022, e il suo malumore era emerso con chiarezza poco prima di Natale, quando, in rotta con l'allenatore Nuno Espiritu Santo, aveva saltato ben 3 allenamenti. Quando la rottura sembrava dietro l'angolo, la società ha fatto di tutto per ricucire lo strappo, silurando il portoghese e affidando la direzione della squadra all’argentino Marcelo Gallardo.

I "capricci" di Benzema, a quanto pare, non sono tuttavia finiti. Il calciatore francese, volato alle Mauritius per godersi qualche giorno di vacanza, non è rientrato in tempo in Arabia Saudita. Sarebbe dovuto tornare, così come tutti i suoi compagni di squadra, entro lo scorso venerdì 12 gennaio, ma così non è stato. Ecco perché il team saudita è stato costretto a partire per il suo mini-stage a Dubai, programmato già da tempo, senza di lui: secondo quanto emerso nelle ultime ore, la dirigenza è furiosa con il suo numero 9.

Intercettati dal quotidiano spagnolo Marca, gli uomini dell'entourage di Benzema hanno spiegato che il francese non ha fatto ritorno nei tempi stabiliti a causa di un ciclone che lo avrebbe bloccato alle Mauritius. Quel che è certo è che le due parti sono già ai ferri corti dopo pochi mesi di rapporto burrascoso: alla finestra ci sarebbe già il Manchester United, pronto ad approfittare della situazione per garantirsi le prestazioni dell'ex Pallone d'Oro almeno fino a giugno con la formula del prestito. Le voci si sono fatte nelle ultime ore sempre più insistenti.