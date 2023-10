Benzema si esprime in favore di Gaza: l'ex portiere israeliano Aouate lo insulta

La guerra in Israele ha diviso politica e opinione pubblica e com'era prevedibile ha coinvolto anche il mondo del pallone. Diversi calciatori hanno preso una posizione netta in merito a questo conflitto che dura da oltre 70 anni e tra questi c'è anche l'ex fuoriclasse del Real Madrid, oggi all'Al-Ittihad, Karim Benzema. Il 35enne francese, di origini algerine, infatti, ha utilizzato i social, e nella fattispecie, X per esprimere il suo pensiero in merito a questo cruento e infinito conflitto: "Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini" , il pensiero del Pallone d'Oro 2022 che ha di fatto espresso il suo punto di vista in una direzione.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Karim insultato

Le parole di Benzema hanno però generato la rabbia dell'ex portiere della nazionale israeliana Dudu Aouate, che ha militato a lungo nella Liga spagnola, tra le fila di Maiorca e Deportivo La Coruna. Aouate, sempre su X, ha risposto al post dell'attaccante del club saudita e l'ha fatto in maniera inequivocabile (e anche maleducata) e in cinque lingue del mondo (ebraico, francese, inglese, arabo e spagnolo): "Tu sei un gran figlio di …." , il cinguettio dell'ex portiere che si chiude anche con le emoji delle bandiere degli Stati Uniti e di Israele.

Ovviamente il post è stato reso a "visibilità limitata" da X per l'eccesso di volgarità e in quanto offensivo nei confronti di una persona. Non è la prima volta che Benzema prende posizioni a livello politico scatenando l'ira di alcuni utenti social o colleghi e anche questa volta non è successo.

La carriera da fuoriclasse

Benzema ha vestito le maglie di soli due club in Europa: Lione e Real Madrid. Con i francesi ha giocato per ben cinque stagioni con 66 reti in 148 gettoni complessivi vincendo quattro campionati, una Coppa di Francia e due Supercoppa di Francia. Nel 2009, però, passa al Real Madrid ed è li che fa incetta di titoli e di gol: 354 reti in 648 gettoni disputati con i blancos in ben 14 stagioni con una serie di titoli messi in bacheca: tre coppe di Spagna, quattro campionati, quattro Supercoppe di Spagna, ma soprattutto cinque Champions League, cinque mondiali per club e quattro Supercoppe Europee e un pallone d'Oro più che meritato. Con la nazionale francese, invece, ha avuto sempre un rapporto conflittuale per motivi extracalcistici. 37 i gol in 97 presenze con i Galletti con una Uefa Nations League vinta e con il titolo di vicecampione del mondo conquistato nel 2022 (nel 2018 non era convocato quando la Francia vinse il Mondiale in Russia).