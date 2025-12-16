Best Fifa Awards: è Donnarumma il migliore portiere del mondo

Un altro grande premio per un nostro connazionale che sta facendo, adesso, anche le fortune del Manchester City oltre a quelle della Nazionale italiana di calcio: Gianluigi Donnarumma ha vinto il premio Best Fifa Award 2025 come miglior portiere dell'anno. Il riconoscimento è stato ricevuto in anteprima e in maniera simbolica dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, com un messaggio sui social. " Donnarumma è il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, dimostrando di esserne un degno successore ".

La gioia di Donnarumma

La cerimonia di premiazione è prevista per martedì 16 dicembre alle ore 18 italiane a Doha. Non appena venuto a conoscenza del premio, Donnarumma ha dichiarato di essere onororato per averlo ricevuto. " Sono molto contento e spero di fare ancora di più", ha aggiunto il 26enne di Castellammare di Stabia. Dopo il premio Yashin che ha ottenuto per la seconda volta a settembre grazie alla vittoria della Champions League con la maglia del Paris Saint-Germain e il nono posto per il Pallone d'Oro, ecco un altro prestigioro riconoscimento che non fa bene soltanto all'uomo e calciatore Donnarumma ma anche per il movimento calcistico italiano.

Sempre in giornata, sul sito web del Manchester City, Gigio ha aggiunto: "È un grande onore vincere questo prestigioso premio e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato il migliore al mondo, davanti a portieri così straordinari per i quali nutro grande rispetto e ammirazione". Nel dettaglio, la giuria che gli ha assegnato il prestigioso premio è stata composta da allenatori e capitani delle nazionali maschili e giornalisti, oltre ai voti dei tifosi sul sito ufficiale della Fifa. Donnarumma è infine stato inserito anche nel FifPro Men's World 11 2025.

Il trasferimento al City di Guardiola

L'estate, però, è stata un po' turbolenta visto che il suo ex tecnico, Luis Enrique, non ha voluto mantenerlo al Psg escludendolo dalla rosa perché alla ricerca di un portiere " con un profilo diverso ". " Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questa squadra ", aveva commentato Donnarumma con la serenità che da veterano ha già da tempo nonostante abbia soltanto 26 anni. A quel punto è arrivata quasi immediata la chiamata da parte di una delle squadre più forti al mondo, il Manchester City di Pep Guardiola che lo ha voluto fortemente.

Tra i colleghi che ha "sconfitto" per il

riconoscimento Best Fifa Awards 2025 ci sono Alisson del Liverpool, Courtois del Real Madrid, Martinez dell'Aston Villa), Neuer del Bayern Monaco, Raya dell'Arsenal, Sommer dell'Inter) e Szczesny del Barcellona.