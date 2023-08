Il Calciatorigno è un animale leggendario che si batte contro il razzismo, ma di fronte ai milioni dell’Arabia Saudita si dimentica di difendere i diritti civili.

Il Calciatorigno è un essere mitologico che, fino a quando rimane sul territorio occidentale, si batte convintamente a favore dei grandi principi di giustizia ed uguaglianza rilasciando dure interviste contro il razzismo negli stadi proponendo di fermare le partite in caso di insulti a giocatori appartenenti ad etnie non italiche. Il Calciatorigno, sempre a casa sua, si indigna quando un collega lo apostrofa come diversamente eterosessuale, accusando di razzismo coloro che insultano gli appartenenti del mondo LGBTQ+. Memorabili le prese di posizione del Calciatorigno contro la violenza sulle donne definita come “inaccettabile” e accompagnate da sbaffi rossi sul viso mostrati fieramente sul campo da gioco.

Tutto vero e giusto fino a quando al Calciatorigno vengono offerte montagne di soldi dallo stato arabo più ricco del mondo. Da bravo mercenario incassa e tace, dimenticando i propri principi morali a cui evidentemente non ha mai creduto. Così il Calciatorigno dimentica all’improvviso che in Arabia Saudita vengono imposte punizioni corporali, inclusa l'amputazione delle mani e dei piedi per i ladri e la fustigazione per alcuni crimini come l’omosessualità.

Non possedendo la memoria a lungo termine, l’animale leggendario, scorda che le donne, in Arabia Saudita, frequentano le scuole in istituti separati da quelli maschili, devono avere un tutore maschio per viaggiare all'estero, sposarsi, sottoporsi ad un intervento chirurgico, aprire un proprio conto in banca, avere un giusto processo ed interagire con altri uomini. Alle donne è stato permesso di guidare nel 2018 e hanno ottenuto il diritto di voto nel 2015.

Il Calciatorigno, non avendo una dieta adeguata a base di pesce, non ha memoria del fatto che, nel Paese dei suoi datori di lavoro, l'attività sessuale fuori dal matrimonio eterosessuale è illegale. La punizione per la sodomia e il travestimento varia dalla prigione all'esecuzione.

Il Calciatorigno, che in linea di massima si dichiara cristiano battezzato, ha ricordi confusi riguardo al fatto che la libertà religiosa, nella nazione in cui allena orgogliosamente la nazionale di calcio, non esiste e il governo proibisce la pratica pubblica di altre religioni.

Suggerendo al Calciatorigno di fare uso del Memoril due volte al giorno a stomaco vuoto, non ci resta che ringraziarlo per essere stato escluso dal Mondiale perdendo con la Macedonia del Nord. Questo ce lo ricordiamo bene.