Ci deve essere un’aria speciale a Torino, particolarmente gradita a Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen. Danesi, di professione calciatori della Lazio: andati a segno nel 3-0 dello scorso ottobre contro la Juventus e anche ieri, quando sono scesi in campo allo stadio Olimpico contro il Toro. Due gol in tre minuti che hanno indirizzato la partita vinta alla fine 2-1: per i granata, rete di Adams - e permesso alla squadra di Gattuso di confermarsi in testa alla classifica per quella che ormai è una cavalcata verso chissà quale obiettivo: 35 punti in 13 partite non possono essere un caso, anche perché ottenuti con protagonisti spesso diversi e al termine di partite disputate con personalità e un gioco più che apprezzabile. Ieri, per dire, la Lazio era priva di Taylor e c’era chi temeva potesse patirne oltremodo l’assenza:

come non detto, perché Dele-Bashiru ha fatto il suo e perché la squadra ha mantenuto la propria identità. Così, dopo che Mandas aveva blindato la propria porta a inizio gara (splendido su Simeone) e patito qualche piccolo brivido, i biancocelesti sono saliti di tono: Frattesi ha sfiorato il vantaggio di testa su azione d’angolo (miracolo di Perri) prima che si scatenasse la coppia danese. Gol di testa del difensore, sinistro piazzato dell’esterno: entrambe le reti arrivate su assist di Zaccagni, al rientro dopo l’infortunio e più che mai ispirato.

Intendiamoci: non è stata una passeggiata perché nella ripresa i granata scesi in campo con una maglietta celebrativa il 120° anniversario della propria nascita hanno dato tutto quello che potevano. Adams ha accorciato le distanze dopo il palo colpito da Simeone, qualche

altra potenziale occasione è arrivata ma al fischio finale è stata ancora la truppa di Gattuso ad alzare le braccia al cielo: con Provstgaard dominatore, Frattesi uomo ovunque e protagonista di un salvataggio nel finale ma anche con Pinamonti che si divorava un gol e mezzo quasi a porta vuota. Per la Lazio, comunque sia, si tratta di festeggiare un altro weekend davanti a tutti: il Toro invece, pur volenteroso, rimane fermo a un punto nelle ultime cinque partite e chissà che Cairo non cominci a mettere in discussione la panchina di Abate. Cui Gattuso, suo fratello maggiore’ fin dai tempi del Milan, ha complicato ulteriormente la vita.