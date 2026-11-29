L’Inter risponde alla Lazio nel segno della ThuLa. Al Genoa non restano nemmeno i rimpianti per due paratissime di Provedel su Osmajic, a metà del primo tempo, quando tutto doveva ancora cominciare. Troppa la differenza e si è vista tutta. All’intervallo, la partita è già finita. La ripresa è accademia, ma senza la possibilità che si ripeta un altro caso Bergamo, e non solo perché il Genoa non è l’Atalanta. È proprio l’Inter stavolta a essere se stessa. Martedì, la rivincita in coppa Italia, stesso campo, ma formazioni differenti.

Apre Lautaro, alla prima da titolare dopo l’infortunio e al 137° gol in Serie A, ormai a -1 da Veleno Lorenzi. Il gol arriva nell’inerzia della superiorità territoriale nerazzurra, come per copione. Thuram gioca già qui una parte importante, rubando il pallone a Messias nella metà campo nerazzurra, ma per entrare davvero nel tabellino gli basta un’altra manciata d minuti. È il 2-0 della ThuLa, l’inizio della festa. Prima del riposo, tocca a Sucic, vice Calhanoglu anche dal dischetto: terzo tiro e terzo gol in 3 partite e sei giorni. Rincorsa breve, saltello e via, ognuno col suo stile, ciò che conta è fare gol. Il secondo di Thuram è un po’ fortuito e molto fortunato, una carambola con la complicità involontaria del povero Ehizibue, ma fa statistica anche quello. Altra prova di sostanza di Barella (è lui a conquistare un rigore un po’ generoso, diciamolo) bene anche Dimarco, su cui continua a gravare la maledizione del MVP dello scorso campionato, quando gli bastava toccarla per fare gol, quest’anno ancora niente. In realtà, stavolta un gol l’ha fatto, giusto sul finire del primo tempo, ma il Var l’ha poi scoperto in fuorigioco.

Nel Genoa davvero molto poco, se non il solito Osmajic, che potrà raccontare di avere beffato per due tutta la difesa dei campioni d’Italia, saltando come una molla fra i birilli dell’Inter, ma poi in porta ha trovato Provedel (l’altro Martinez fuori per una botta presa contro lo Stoccarda) che con due paratissime gli ha impedito di bagnare col gol il debutto a San Siro. Due occasioni, solo quelle, ma bastano per rimandare un’altra volta la difesa nerazzurra, nonostante stavolta non subisca gol. Perché non solo i numeri fanno giudizio. E là dietro qualcosa Chivu deve ancora sistemare, e senza Bastoni sarà un po’ più difficile.