Bologna-Juventus, chi gioca e dove vedere la partita in tv

La Juventus fa visita al Bologna allo stadio Dall'Ara domenica 30 aprile alle 20.45, nel posticipo serale che chiude la 32ª giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Un appuntamento storicamente favorevole quello dei bianconeri contro i felsinei. La Juve è infatti imbattuta da 21 partite contro il Bologna in Serie A (17V, 4N). Praticamente la striscia aperta più lunga senza sconfitta della Vecchia Signora contro squadre attualmente nella massima serie. Gli emiliani invece hanno un bilancio 79 sconfitte e 49 pareggi contro la Juve in Serie A (a fronte di 23 successi), entrambi record negativi nella competizione contro una singola avversaria.

I rossoblù non battono i bianconeri addirittura dal 2011, quando vinsero 2-0 a Torino, l'ultimo successo in casa invece risale alla stagione 1998/99: 3-0 firmato da Paramatti, Signori e Fontolan. Nella gara d'andata la squadra di Allegri si è imposta con un secco 3-0 firmato da Kostic, Vlahovic e Milik.

Il momento delle squadre

La squadra di Thiago Motta è una delle sorprese del campionato. La sconfitta di Verona, arrivata nell'ultimo turno, non pregiudica affatto il cammino dei rossoblù, che si trovano all'ottavo posto con 44 punti, una posizione tranquilla della classifica. Proprio al Dall'Ara Orsolini e compagni hanno ottenuto ottimi risultati, avendo battuto l'Inter e fermato sul pari Lazio e Milan. Arriva dunque l'occasione giusta per conquistare i tre punti contro la Juve, vittoria che come ricordato in casa manca da ben 24 anni.

La Juve vive un momento decisamente negativo. I bianconeri hanno perso le ultime tre partite di campionato (Lazio, Sassuolo e Napoli) e nelle ultime due non sono andati a segno. Dopo la pessima prestazione in Coppa Italia contro l'Inter con l'eliminazione in semifinale, è esplosa l'insoddisfazione della tifoseria nei confronti della gestione Allegri, protagonista di alcuni episodi di evidente nervosismo. Al momento la squadra è terza con 59 punti e sarebbe qualificata in Champions ma la conclusione dei processi sportivi incombe ancora come una spada di Damocle sulla stagione juventina.

Le ultime dai campi

In casa Bologna si è fermato Sansone vittima di un guaio muscolare, prima punta sarà Zirkzee. Ancora lavoro personalizzato infatti per Arnautovic a Casteldebole in settimana e il suo rientro tra i convocati slitta. Sulla destra offensiva Orsolini stavolta potrebbe vincere il duello con Aebischer per partire titolare, sulla sinistra invece Barrow è insidiato da Cambiaso mentre trequartista agirà Ferguson. Diga mediana composta da Schouten e Dominguez, in tal caso panchina per Moro. In difesa ci saranno Posch, Lucumì, Soumaoro e Kyriakopoulos. In porta Skorupski.

Nei bianconeri è stato convocato Vlahovic che sembra aver superato un fastidio alla caviglia, invece out Di Maria per un problema alla caviglia destra che andrà valutato in vista del turno infrasettimanale. Pronto allora Milik ad agire da prima punta con Chiesa, ma da non escludere l'opzione Miretti dietro il polacco. In mezzo al campo Fagioli ad accompagnare Locatelli e Rabiot. Sulla fascia destra De Sciglio insidia Cuadrado, a sinistra ci sarà Kostic. Rientro in difesa Bremer con Danilo e Alex Sandro. In porta Szczesny.

In partenza per Bologna pic.twitter.com/BTZNofAYVa — JuventusFC (@juventusfc) April 29, 2023

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Moro; Orsolini, Zirkzee, Ferguson. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Cambiaso, Medel, Aebischer, Pyyhtia, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Thiago Motta

Ballottaggi: Orsolini 60% - Aebischer 40%, Barrow 55% - Cambiaso 45%

Squalificati: -

Indisponibili: Soriano, Sansone, Arnautovic, Bagnolini

Diffidati: Skorupski, Kyriakopoulos, Dominguez, Ferguson

JUVENTUS (3-5-1-1) - Szczesny; Bremer, Danilo, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Miretti, Paredes, Barrenechea, Pogba, Soulè, Iling-Junior, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Alex Sandro 60% - Gatti 40%, Cuadrado 55% - De Sciglio 45%

Squalificati: -

Indisponibili: Kaio Jorge, Kean

Diffidati: Danilo, Cuadrado

Dove vedere la partita

Bologna-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, domenica 30 aprile alle ore 20.45. Per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile oppure utilizzare console XBox e PlayStation, o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box. Attivando Zona DAZN, inoltre chi è abbonato a Sky e DAZN potrà vedere il match sul canale 214 di Sky. La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia col commento tecnico di Massimo Ambrosini.