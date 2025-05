Il Milan ribalta il Bologna con Chukwueze e Gimenez. E ora sogna la Coppa Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Bologna gioca meglio per un’ora (molto meglio), segna (con Orsolini) e si illude di aver spazzato via il Milan sbagliato, schierato nella prima parte da Sergio Conceiçao. Appena si rivolge alla panchina e in particolare alle vitamine di Chukwueze, il nigeriano messo in disparte, e Gimenez, il messicano escluso a ripetizione nonostante segnali di ottima salute, allora il Milan può ribaltare il risultato, come gli succede ormai da tempo, e concludere la serata con un 3 a 1 molto brillante.

Condizione questa che mette il Milan incredibilmente davanti, nei pronostici, in vista della finale di Coppa Italia mercoledì prossimo a Roma. A Italiano riesce tutto bene inizialmente, a Conceiçao quasi niente nell’organizzare gioco e provare a comandarlo mentre al Bologna riesce tutto, il palleggio, i triangoli e le occasioni da gol.

Partito con la formazione dei titolarissimi e con il sistema di gioco appena adottato, il 3-4-3, Conceiçao deve cambiare completamente piano partita e passare al 4-2-3-1 per risalire la china e schiacciare la difesa in confusione del Bologna. Appuntamento a mercoledì per la vera rivincita. Nel frattempo i rossoneri salgono a 60 punti e mano due dallo stesso Bologna.