Bologna-Roma, le probabili formazioni e dove guardarla in tv

Bologna-Roma è il penultimo match di questa domenica di Serie A che si giocherà al “Renato Dall’Ara” di Bologna alle ore 18. Gli uomini di Thiago Motta sono sesti in classifica a quota 25 punti proprio in compagnia dei giallorossi. Nelle ultime cinque tre vittorie, un pareggio e una sconfitta per i rossoblù. Nell’ultimo turno 2-1 il finale contro la Salernitana che ha visto la prima doppietta in massima serie di Joshua Zirkzee.

Roma sempre a quota 25 a due punti di distanza dal Napoli quarto. Oltre al campionato, dove continua la rincorsa sul quarto posto, gli uomini di Mourinho hanno anche staccato il pass per i sedicesimi di Europa League, i sorteggi sono previsti per lunedì, giorno in cui i romanisti sapranno chi sarà la loro avversaria nella corsa verso la finale. Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque in campionato, cui bisogna aggiungere anche la vittoria per 3-0 in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol nell’ultima gara della fase a gironi. Nell’ultima giornata il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, gara chiusa in nove uomini dai giallorossi per le espulsioni rifilate a Lukaku e Zalewski.

151ª sfida fra Bologna e Roma: nelle 150 precedenti, 51 successi per i felsinei, 54 vittore romaniste e 45 pareggi.

La Roma è la squadra contro cui il Bologna ha vinto più volte in massima serie, tuttavia i rossoblù hanno ottenuto un solo successo negli ultimi cinque incroci – 2 vittorie capitoline e 2 pareggi –, quello del 1° dicembre 2021, quando i padroni di casa si imposero per 1-0 grazie alla rete di Svanberg. Roma imbattuta in 11 delle ultime 13 trasferte al “Dall’Ara”, dato che però si va a scontrare con l’ottimo rendimento del Bologna che è imbattuto da sei incontri fra le mura amiche – cinque vittorie e un pareggio, ultima sconfitta il 21 agosto contro il Milan per 2-0 – e viene da un momento di forma straordinario in casa, con quattro vittorie consecutive (8 gol realizzati e 1 solo subito).

16 i punti conquistati al “Dall’Ara” dai padroni di casa, figli di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Roma che lontano dall’“Olimpico” ha raccolto solamente 8 punti, con 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Lo scorso anno le due squadre si sfidarono a Bologna il 14 maggio e la partita terminò con un pareggio a reti inviolate; nella sfida di gennaio a Roma fu 1-0 per i capitolini grazie al rigore trasformato dopo 6’ da Lorenzo Pellegrini.

Il momento delle due squadre

Momento simile per Bologna e Roma. Gli uomini di Thiago Motta sono la vera rivelazione di questa stagione dopo aver già abbondantemente stupito nella scorsa. Il Bologna non solo sta avendo continuità di risultati ma sta anche ottenendo punti pesanti contro le big (vittoria contro la Lazio e pareggi contro Inter, Napoli e Juve). I felsinei cercano la quinta sinfonia consecutiva in casa dopo la prima vittoria stagionale in trasferta di domenica contro la Salernitana.

Per gli uomini di Mourinho questa sfida è la prima di un filotto di cinque – intervallate dalla sfida di Coppa Italia contro la Cremonese – che porterà la Roma a sfidare, nell’ordine: Napoli, Juventus, Atalanta e Milan. Il pareggio in rimonta contro la Fiorentina di domenica scorsa ha rallentato la corsa in solitaria dei giallorossi sul quarto posto, favorendo l’aggancio proprio da parte dei rossoblù. Nell’ultima fuori casa la Roma si è imposta per 2-1 sul Sassuolo.

Le ultime dai campi

Per Thiago Motta i dubbi sono quasi tutti in difesa, Calafiori e Beukema scalpitano in cerca della riconferma ma Lucumì potrebbe scalzare uno dei due, sarà ballottaggio anche sull’out di sinistra fra Kristiansen e Lykogiannis, con il danese avvantaggiato sul greco. Unico certo del posto è Posch che agirà sulla destra. Dal centrocampo in su quasi tutto deciso per i felsinei, con l’unico dubbio in mediana rappresentato da Aebischer che potrebbe essere scalzato da Fabbian, accanto a Freuler. Dietro al gioiellino Zirkzee sono i soliti Ndoye, Saelemaekers e Ferguson ad agire. In porta confermatissimo Skorupski.

Dall’aereo partito da Roma non sono saliti Paulo Dybala e Romelu Lukaku, oltre ai lungodegenti Abraham, Smalling e Aouar. Coppia d’attacco totalmente inedita dunque, con Belotti ed El Shaarawy che dovranno cercare di non far rimpiangere la coppia titolare. Recuperato Azmoun, per lui si profila la panchina. Unici dubbi sulle fasce per Mourinho, con Kristensen e Spinazzola avvantaggiati su Karsdorp e Celik, al centro confermato Paredes con capitan Pellegrini e Cristante ai suoi lati (panchina iniziale per Bove). Davanti a Rui Patricio il terzetto sarà composto da Llorente, N’Dicka e Mancini.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

A disposizione:Ravaglia, Bagnolini, Lucumì, De Silvestri, Bonifazi, Corazza, Lykogiannis, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Urbanski, Van Hoojdonk

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. Allenatore: José Mourinho

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Karsdorp, Pisilli, Pagano, Bove, Renato Sanches, Azmoun

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)

Dove vedere la partita

La gara fra Bologna e Roma sarà visibile in esclusiva su Dazn: per vederla in tv serve scaricare l’app su una smart tv compatibile o tramite console PlayStation e Xbox. Compatibili anche dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Per gli abbonati a DAZN e SKY che hanno attivato Zona DAZN sul loro decoder, la partita sarà visibile sul canale 214.