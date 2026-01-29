Europa League, il Bologna supera in scioltezza il Maccabi Tel Aviv e vola ai playoff

Il Bologna vince 3-0 contro il Maccabi Tel Aviv, in campo neutro a Backa Topola e si qualifica per i play-off di Europa League. La squadra di Italiano chiude al decimo posto e per lunghi tratti della serata ha accarezzato la possibilità di passare tra le prime otto. Ai playoff Orsolini e compagni giocheranno contro Dinamo Zagabria o Brann. Negli eventuali ottavi, le possibili sfidanti saranno Roma e Friburgo.

Primo tempo giocato in scioltezza dal Bologna, che sblocca il match al 35' con Jonathan Rowe. I rossoblu sprecano alcune occasioni per il raddoppio con Castro, Rowe e Ferguson, salvate dal portiere Melika. Il Maccabi si vede raramente in avanti ma sfiora il gol prima con Ben Harush e poi con Andrade. Al 47' arriva il raddoppio di Riccardo Orsolini, che mette al sicuro il risultato. Nel finale i rossoblù non concretizzano una grande occasione con una spaccata di Dallinga. All'ultimo minuto chiude i conti il neo entrato Tommaso Pobega.

La partita

Il Bologna parte subito in attacco e colleziona già al 3' la prima occasione da rete. Traversone dalla destra di Zortea per Orsolini che ci prova di testa e spedisce la palla di poco a lato del palo. La squadra di Italiano mantiene il comando del gioco ma non riesce a trovare il varco giusto nella difesa del Maccabi. Al 19' gol annullato ai rossoblu: è Orsolini a mettere in rete di testa su servizio di Miranda ma partendo da posizione di fuorigioco. Alla mezz'ora si vedono gli israeliani, Sissokho trova Ben Harush, che tutto solo in area di rigore incrocia con il destro però spedendo di un soffio a lato. Al 35' Bologna in vantaggio. Conclusione dal limite dell'area di rigore di Moro, Melika respinge malissimo, sulla ribattuta si avventa Jonathan Rowe che mette in rete. La chance per il raddoppio arriva subito dopo. Su una respinta, Castro calcia di prima intenzione trovando la parata di Melika. Al 43' altra imbucata vincente di Sissokho per Andrade che con il tocco sotto scavalca Skorupski ma manda fuori di poco. In pieno recupero, Bologna ad un passo dal gol. Prima Rowe poi Ferguson si fanno ipnotizzare da Melika che si salva due volte.

Si riparte con il Bologna ancora in avanti. Su azione di corner, traversone con il mancino di Miranda per Castro che non trova la porta. Al 47' arriva il raddoppio dei rossoblù. Pallone lungo di Zortea per Orsolini che entra in area di rigore, salta secco Shlomo e poi conclude di sinistro sul primo palo senza lasciare scampo a Melika. Inizia la girandola dei cambi: esce Rowe, entra Bernardeschi. I ritmi si abbassano. Il Bologna fa girare palla, rallentando i ritmi. Al 78' grande accelerazione di Zortea, Revivo lo atterra in area di rigore e arriva il rigore. Richiamato al Var, il direttore di gara ritorna sulla sua decisione. Il match si trascina stancamente verso la fine. Nel recupero i rossoblù hanno un sussulto. Al 92' cross basso dalla corsia mancina di Miranda per Dallinga che ci prova in spaccata ma colpisce male. Poi ancora tiro da fuori area di Miranda che trova la respinta in tuffo da parte di Melika. Sul corner ci prova dal limite Freuler, palla fuori di un soffio. Al 94' arriva il gol. Discesa in area di Cambiaghi che arriva sul fondo e mette in mezzo per Pobega che calcia di prima intenzione e chiude il match sul 3-0.

Il tabellino

MACCABI TEL AVIV (3-5-2) - Melika; Ben Hamo (78' Shahar), Heitor, Shlomo (51' Asante); Ben Harosh, Andrade (52' Varela), Lederman, Sissokho, Revivo; Dor Peretz (79' Davida), Madmon (67' Simon). Allenatore: Daniel Romann

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Moro (85' Pobega); Orsolini (71' Cambiaghi), Ferguson (85' Odgaard), Rowe (53' Bernardeschi); Castro (71' Dallinga). Allenatore: Vincenzo Italiano

Marcatori: Rowe (B) 35', Orsolini (B) 47', Pobega (B) 94'

Ammoniti: Shlomo (MT)

Arbitro: Goga Kikacheishvili (Georgia)