Bonny, niente consigli da Thuram

Nel 2019 Allegri pubblicava «È molto semplice», il suo libro sul calcio: da allora è stato esonerato due volte dalla Juve, una dal Milan e ora è molto amato anche a Napoli. E che sia un periodaccio per lui lo sanno pure in Germania, dove il capocannoniere è l’ex Milan Füllkrug!

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A Istanbul da un mese, Leao è già attore di una soap turca: col Gala sabato entra al 61′ ed esce al 77′ incredulo. Si siede in panchina e allarga le braccia, l’allenatore poi dice «ha avuto un problema al piede» ma Leao esce dagli spogliatoi zampettando come se nulla fosse. Avvisate Can Yaman, c’è chi recita meglio di lui.

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Il Bodo Glimt invita i suoi tifosi ad andare in giro senza bandiere o sciarpe gialle per le strade di Napoli. In effetti è facile per i norvegesi mimetizzarsi ai quartieri spagnoli e se devono ordinare una pizza fanno «l’accento svedese», come Fantozzi.

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Il clima sulle tv napoletane prima di Venezia-Napoli era troppo frizzante: «Evitiamo l’imbarcata». «Ahaha». L’altro: «Cerchiamo di giocare sui nostri canali». Risate sempre più forti. Dopo l’1-0 erano meno Allegri.

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Inter, Bonny cresciuto grazie ai più grandi: «Un consiglio che mi dà Thuram? No, dice solo cazzate».

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Sui social Malen ha postato una foto di un tifoso della Roma con la maglia numero 35 e il nome Dybalen.

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Allegri ha detto che con De Bruyne non si capisce per via della lingua. Infatti col Venezia il belga non ha sbagliato un rigore, ma un penalty.

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Con un tempismo comico non da poco la Porsche ha lanciato la sua nuova auto il giorno dopo quella di Musk che vola.

@duppli