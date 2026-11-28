A Ružomberok c’è una cartiera che dà lavoro a mezza città. C’è anche un campo dove i ragazzini imparano presto che il calcio, se sei bravo, ti porta via. Tomáš Bobček se n’è andato a ventidue anni, destinazione Danzica, per seicentomila euro. Non era un predestinato. In quattro stagioni in Slovacchia aveva segnato poco, il giusto per farsi notare da un club polacco e niente di più. Era un centravanti boa, di quelli che fanno salire la squadra e da ragazzi non sono benedetti dal dio del gol. Sono quelli che scoprono l’istinto da predatori con il tempo, dopo i vent’anni. In Polonia è diventato un’altra cosa: venti gol in trenta partite, capocannoniere della Ekstraklasa, in una squadra, il Lechia Danzica. che intanto retrocedeva. Il Lechia è una squadra nobile e di frontiera, che affonda senza logica con il record di reti segnate. È il tipo di stagione che di solito finisce in un trafiletto: il bomber bravo nella squadra sbagliata, nel campionato che nessuno guarda.

Qualcuno invece lo ha guardato. O meglio, qualcosa. Quest’estate il Frosinone ha cambiato pelle. È arrivata una nuova proprietà, il fondo Clara Vista accanto a Maurizio Stirpe, con un metodo dichiarato senza imbarazzi: il mercato si fa con i dati. Decine di campionati passati al setaccio per età, rendimento, infortuni, margini di crescita, prezzo. Lo chiamano Moneyball, come il film su Billy Beane e gli Oakland Athletics, ma qui siamo in Ciociaria e il budget è quello di una provinciale. La macchina ha segnalato Bobček. Tra tutti i numeri, quello che ha colpito i dirigenti è il più antico del mestiere: i colpi di testa vinti nell’area avversaria. L’algoritmo, a modo suo, ha riscoperto il centravanti.

Soccer: Serie A; Frosinone-Parma (FEDERICO PROIETTI/ANSA)

Dieci milioni e ottocentomila euro, il giocatore più caro della storia del club. Poi tre mesi di panchina, qualche spezzone, zero gol. Davanti a lui giocava Raimondo, il capocannoniere della squadra. Il tempo che serve perché il sospetto diventi ironia: ecco il bomber scelto dal computer. Raimondo era una pietra di scarto della serie A. Se è rimasto a Frosinone è per l’ostinazione di Alvini che ha scommesso sul fattore umano, contro i dati, contro le previsioni analitiche. Alvini però non ha mai sottovalutato il ragazzo di Ružomberok. Lo ha protetto, fino a nasconderlo, per dargli l’opportunità quando serviva. Raimondo si infortuna e tocca a chi ha saputo aspettare. È così che allo Stirpe, alla prima da titolare in Serie A, Bobček segna tre volte in venticinque minuti e atterra il Parma. Una ribattuta, una rovesciata, un tocco sul portiere in uscita. Nessuno dei tre gol era scritto in un foglio Excel.

Soccer: Serie A; Frosinone-Parma (FEDERICO PROIETTI/ANSA)

La coincidenza vuole che due giorni fa Guido Angelozzi, che il Frosinone l’ha costruito per anni, abbia raccontato di aver fatto mettere nel contratto con lo Spezia una clausola curiosa: niente algoritmi. Vecchia scuola, osservatori, chilometri in macchina. Lo Spezia oggi sta in Serie C, il Frosinone ha appena vinto la sesta partita di fila in casa.

Sarebbe facile chiudere qui, con la vittoria della macchina sull’uomo. Ma non è andata così. L’algoritmo non ha visto Bobček rovesciarsi in aria al minuto sessantuno. Ha visto un ragazzo che vinceva i duelli, che pressava, che non si nascondeva, e ha ristretto il campo. Poi qualcuno ha dovuto decidere di spendere dieci milioni su un attaccante di una squadra retrocessa. Qualcun altro ha dovuto metterlo in campo. E lui ha dovuto avere il coraggio di provare la rovesciata. Questo nessun modello lo misura.

Il calcio resta quello che era: un gioco in cui la statistica ti dice dove cercare e la partita ti dice chi sei. Bobček viene da una città di carta. Oggi ha lasciato una scritta sul campo.