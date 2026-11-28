La Lazio di Gennaro Gattuso rimane in testa alla classifica di Serie A con una vittoria in trasferta contro il Torino di Abate ma non è stata una passeggiata. Dopo un primo tempo molto equilibrato e non molto soddisfacente, i biancocelesti stendono i granata con due reti in due minuti entrambe danesi, con Isaksen a doppiare il vantaggio di Provstgaard.

Il secondo tempo vede il Torino partire piano ma diventare progressivamente più pericoloso: dopo la rete di Adams che dimezza lo svantaggio, la Lazio soffre parecchio e rischia più volte. Finale spettacolare, con occasioni sprecate da entrambe le parti: alla fine, però, a sorridere sono i capitolini. All’Inter il compito di rispondere colpo su colpo.

Uno-due Lazio, Provstgaard e Isaksen

La sfida in panchina tra i due ex compagni di squadra Gattuso ed Abate vede i granata ansiosi di tornare a correre ed una Lazio che, se ritrova Zaccagni perde Taylor. I biancocelesti partono forte per difendere il primo posto in classifica: niente male l’imbeccata di Isaksen sulla sovrapposizione centrale di Frattesi ma una leggera deviazione facilita il compito di Perri. Due minuti dopo, occasione clamorosa per i padroni di casa: Casadei mette giù di petto un pallone d’oro per l’accorrente Simeone che, tutto solo, calcia a botta sicura. In qualche modo, però, Mandas riesce mettere il pallone in angolo. Segnale preoccupante per la capolista, con l’undici di Abate che minaccia spesso e volentieri la porta laziale. Se il destro di Simeone al quarto d’ora non è perfetto, più pericoloso il sinistro dal limite di Vlasic, sul quale Mandas riesce ancora ad arrivare. Poco preciso Mandragora, che spreca una bella ripartenza di Casadei ma ad essere più pericoloso è sempre il Torino, che sporca le linee di passaggio biancocelesti.

Dopo una mezz’ora deludente, la Lazio trova il varco giusto nella retroguardia granata. Al 32’ Frattesi è perfetto nello stacco e nel colpo di testa sul corner di Pedraza: ancora più bella, però, è la parata di Perri. Se il rientrante Zaccagni che si fa largo nell’area del Torino trova la deviazione di Patterson in angolo, alla fine arriva la sbavatura che costa lo 0-1 al Torino. Provstgaard si libera della marcatura di Coco ed è impeccabile nel deviare il cross di Zaccagni in fondo al sacco. La Lazio approfitta dello sbandamento granata per raddoppiare subito dopo. Ancora una volta assist del capitano laziale, un’imbucata sulla corsa di un altro danese, Isaksen: la deviazione è con l’interno mancino invece che di testa ma il risultato è identico. Dopo il micidiale uno-due della Lazio, il Torino spreca un’occasione perfetta per dimezzare lo svantaggio: sul calcio d’angolo di Mandragora, Mandas scivola ma Casadei, a porta vuota, mette clamorosamente fuori.

Il Toro la riapre ma non basta

Invece dell’assalto all’arma bianca che si aspettano i tifosi granata, il Torino torna in campo un po’ molle, subendo troppo l’aggressività della Lazio. Frattesi alimenta la corsa di Noslin: lo svedese si allarga troppo e cerca comunque la porta, trovando la deviazione sull’esterno della rete di Coco. L’undici di Abate ci mette un po’ ad ingranare ma alla fine crea un paio di ottime occasioni: dopo un tiro troppo centrale di Adams, il Toro è sfortunato quando la rasoiata di Simeone viene deviata sul palo da un attento Mandas. La risposta della Lazio arriva al 56’, quando Isaksen imbecca Frattesi che, da distanza ravvicinata, si gira benissimo ma trova la deviazione di Coco. Buon momento per la Lazio, con Provstgaard che recupera un buon pallone, che Zaccagni trasforma in un destro a giro largo di pochissimo. Abate richiama in panchina Simeone e Vlasic per inserire Zapata ed Oristanio e, dopo che il tiro di Dele-Bashiru alla fine di una ripartenza finisce poco alto, il Torino la riapre. Su un calcio d’angolo di Gineitis, Che Adams è perfetto nell’anticipare i difensori laziali ed incornare di testa alle spalle di un basito Mandas.

La rete dello scozzese rianima sia il pubblico dell’Olimpico Grande Torino che i granata, che cercano con insistenza il 2-2. Gattuso si accorge che qualcosa non va ed inserisce Pinamonti e Gudmundsson al posto di Zaccagni e Noslin. Qualche protesta della panchina e del pubblico granata al 67’, quando Chiffi ed il Var non considerano falloso l’intervento di Frattesi su Adams. Al 79’ buon movimento in avanti di Patterson, che, però, svirgola il cross dal fondo. Pochi minuti dopo, Pellegri appoggia per l’accorrente Oristanio il cross di Zapata ma il 24enne lucano calcia altissimo da posizione perfetta. La Lazio ha poco dopo l’occasione per chiudere definitivamente i conti ma, dopo la bella parata di Perri sul tiro di Pedraza, Pinamonti è sorpreso dalla deviazione e sbaglia a porta vuota. L’errore rischia di costare molto caro, visto che nel rovesciamento di fronte, Patterson mette in mezzo all’area laziale un cross invitantissimo: Oristanio è perfetto nello stacco ma il pallone finisce fuori di un niente. Pinamonti risponde approfittando di un errore di Coco per provare ad infilare Perri in uscita ma il suo tiro finisce alto.

Il tabellino

TORINO (4-3-1-2): Perri; Patterson, Comuzzo, Coco, Cacciamani (74’ Fortini); Casadei, Mandragora (80’ Bragança), Gineitis; Vlasic (58’ Oristanio); Adams (80’ Pellegri), Simeone (58’ Zapata). Allenatore: Ignazio Abate

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (82’ Lazzari), Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru (76’ Rovella); Isaksen (82’ Cancellieri), Noslin (70’ Gudmundsson), Zaccagni (70’ Pinamonti). Allenatore: Gennaro Gattuso

Marcatori: 42’ Provstgaard (L), 44’ Isaksen (L), 62’ Adams (T)

Ammoniti: 87’ Coco (T)

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)