In un Meazza semi-congelato, all’Inter basta accendersi per venti minuti tra il primo ed il secondo tempo per avere la meglio sul Genoa e tenere il passo della capolista. L’undici di De Rossi scende in campo con un atteggiamento spesso rinunciatario ma riesce in qualche modo ad evitare di andare sotto fino alla mezz’ora, quando Lautaro Martinez impone ancora la sua legge.

Da lì in avanti, l’Inter approfitta degli spazi concessi dai rossoblu per mettere al sicuro il risultato: prima Thuram trasforma nel 2-0 il bel cross del capitano nerazzurro, poi Sucic spiazza il portiere dal dischetto in pieno recupero. Ad inizio ripresa l’Inter spinge quanto basta per completare il poker con la doppietta personale di Thuram e rispondere “presente” alla sfida lanciata dalla Lazio.

Tre gol in 15 minuti, l’Inter vola

Gli infreddoliti spettatori del Meazza sono accolti da una brutta sorpresa: una contusione alla coscia ferma Martinez, che non viene nemmeno convocato. Al suo posto dal primo minuto giocherà Ivan Provedel ma non ci vuole molto per capire che l’undici di De Rossi è arrivato a San Siro intenzionato a rischiare il meno possibile. Il Genoa viene chiuso nella propria metà campo dall’Inter che, nonostante il dominio nel possesso palla, fatica a creare palle gol. Se i nerazzurri spingono forte sul binario destro, dove Barella serve cross a ripetizione in mezzo, i rossoblu non sfruttano gli angoli conquistati. Dopo un paio di fuorigioco discutibili di Thuram, la prima occasione da gol arriva tra i piedi di Dimarco: bello sia il filtrante in profondità di Jones che il suo destro sul secondo palo, deviato sul fondo da un difensore. Al 13’ Carlos Augusto cerca di impallinare Bijlow dalla distanza: a portiere battuto, però, il pallone si stampa sul palo. Poco alla volta, la pressione dell’Inter aumenta progressivamente, come il numero di palloni recuperati sulla mediana. L’undici di De Rossi si sveglia al 20’, quando il Genoa si procura due chiare occasioni da gol: se il tiro dell’ex Milan Messias è poco preciso, Provedel è chiamato ad un intervento miracoloso poco dopo.

Cross interessante di Mitaj, Akanji si dimentica di Osmaijc: l’avanti serbo colpisce di testa da distanza ravvicinata, trovando una parata clamorosa di Provedel. Il duello si ravviva un paio di minuti dopo, quando il colpo di testa del balcanico sul cross di Messias viene ancora una volta messo in angolo dall’ex portiere laziale. Dopo dieci minuti complicati per i nerazzurri, l’Inter passa con una ripartenza fulminea chiusa alla grande dal solito Lautaro Martinez, terminale offensivo di un’azione sull’asse Barella-Diouf. Il Genoa non ci sta e, quando l’Inter arretra il raggio delle operazioni per tirare il fiato, cerca il pareggio con i cross in mezzo per Wiafe. A cinque minuti dall’intervallo, ecco il raddoppio: Bisseck lancia in profondità Lautaro che si allarga sulla destra e mette in mezzo un bel cross per Thuram, che trova il tempo e batte Bijlow senza problemi. Tre minuti dopo il gol di Dimarco sull’assist di Barella viene annullato dal Var ma in pieno recupero è proprio il centrocampista sardo ad esser steso in area da Otoa. Dagli undici metri si presenta Sucic, che si conferma ottimo rigorista spiazzando il portiere e convertendo il terzo rigore in una sola settimana.

Doppietta Thuram, Inter in controllo

Al rientro in campo si capisce subito che l’Inter non ha voglia di scherzare: tre minuti dopo il fischio del signor Ayroldi ci vuole un’uscita precisa e tempestiva di Bijlow per evitare che il cross di Lautaro Martinez agevoli la doppietta di Thuram. Al 53’ Diouf prova a fare tutto da solo sulla destra ma il suo tiro sul primo palo non inganna il portiere del Grifone. La rete del poker, però, arriva il minuto dopo: incursione di Barella nell’area rossoblù, passaggio perfetto per la progressione di Thuram che infila il pallone tra il palo ed i guantoni del portiere genoano. Messo al sicuro il risultato, Chivu opera qualche cambio: fuori Lautaro Martinez, Carlos Augusto e Barella, una mezz’ora scarsa per Zielinski, Pio Esposito e Stones. L’undici di De Rossi, perso il treno per la vittoria, si limita a giochicchiare, facendo girare leziosamente il pallone, cercando spazi che la difesa nerazzurra non ha alcuna intenzione di concedere.

Con spettatori e giocatori che pensano a scaldarsi e poca tensione agonistica in campo, a parte l’accademia l’Inter prova a colpire in contropiede. Dimarco si fa largo in mezzo, scarica su Thuram che cerca spazio per il tiro al limite dell’area, trovando la deviazione di un difensore. La risposta del Genoa con il tiraccio di Wiafe è quantomai emblematica di una squadra che sta già pensando alla rivincita di martedì nell’ottavo di finale di Coppa Italia. Gli ultimi minuti scorrono con tanta accademia e poche emozioni, tanti cambi da entrambe le parti, poca voglia di correre o di rischiare. All’84’ Jones fornisce un bel pallone a Zielinski, il cui tiro dal limite è tanto potente quanto impreciso. Tre minuti dopo, l’ex Napoli va ad un niente dalla manita: avanza centralmente e, appena entrato in area, cerca il sette alla sinistra di Bijlow, mancandolo per un niente.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (59’ Stones); Diouf, Barella (59’ Zielinski), Sucic, Jones, Dimarco (82’ Lavelli); Thuram (82’ Luis Henrique), Lautaro (59’ Pio Esposito). Allenatore: Cristian Chivu

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré (56’ Vitinha), Wiafe, Ellertsson (Havel); Mitaj (67’ Venturino), Messias (56’ Frendrup); Osmajic (67’ Meichtry). Allenatore: Daniele De Rossi

Marcatori: 30’ Lautaro Martinez (I), 40’, 54’ Thuram (I), 45+2’ Sucic (rig)(I)

Ammoniti: 17’ Barella (I), 29’ Carlos Augusto (I), 73’ Marcandalli (G)

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Barletta)