Champions, Borussia Dortmund-Atletico Madrid 2-0, raddoppia Maatsen

La cronaca della partita

Primo tempo

INT- FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

45' - Ci saranno due minuti di recupero! Ammonito Hermoso per un fallo su Adeyemi. Diffidato salterà l'eventuale semifinale di andata

43' - Ammonito Ryerson per un fallo su Azpilicueta

41' - Azpilicueta sbatte contro Kobel: per l'arbitro non ci sono gli estremi per il secondo giallo (unico ammonito fino a questo momento)

39' - MAATSEN! 2-0 BORUSSIA! GRAN GOL! Sinistro potente e preciso del giocatore del Borussia che batte ancora Oblak!

38' - Tiro di Emre Can: para Oblak!

34' - VANTAGGIO DEL BORUSSIA DORTMUND, GOL MERITATO! BRANDT! Bravo Hummels a servire Brandt in area di rigore, bel controllo e sinistro di potenza che batte un incerto Oblak!

33' - Grande combinazione tutta di prima del Borussia ma la difesa dell'Atletico regge!

30' - Mezz'ora di gioco e partita ancora bloccata anche se il Borussia sta facendo decisamente meglio

25' - Spinge anche l'Atletico Madrid ma il Borussia si difende con ordine

20' - Brandt serve in profondità Adeyemi con Molina che per poco non combina la frittata con un retropassaggio sanguinoso: Oblak spazza e sventa la minaccia. Meglio il Dortmund in questa fase

17' - Tiro al volo di Adeyemi, pericolo numero uno per lda difesa dei colchoneros: para ancora Oblak

15' - Brandt al tiro potente ma centrale: blocca Oblak

10' - Ritmi blandi in questa fase, le due squadre si stanno studiano dopo la prima fase iniziale di fuoco

7' - Molina serve al limite dell'area De Paul, l'argentino calcia con l'interno centralmente trovando la risposta in due tempi di Kobel.

5' - CHE ERRORE DI MORATA! CONTROPIEDE MORTIFERO DELL'ATLETICO CON L'EX JUVE CHE SI PRESENTA DAVANTI A KOBEL: SCAVETTO CHE TERMINA FUORI ALLA SINISTRA DEL PORTIERE

3' - Grandissima occasione per il Borussia Dortmund! Che salvataggio da pochi metri di Azpilicueta su Sabitzer!

- PARTITI!

Le formazioni ufficiali

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Brandt, Sancho, Adeyemi; Füllkrug. Allenatore Edin Terzic

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Hermoso, Acpilicueta; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. Allenatore Diego Pablo Simeone

Marcatori: 34' Brandt (B), 39' Maatsen (B)

Ammoniti: Azpilicueta (A), Ryerson (B), Hermoso (A)

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)