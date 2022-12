"Boxing Day", ricomincia la Premier League: perché si gioca ogni 26 dicembre

Dopo la pausa dal Mondiale in Qatar è tutto pronto per l'inizio dei campionati nazionali che ripartiranno tra la fine dell'anno e i primi giorni del 2023 ma gli inglesi hanno anticipato tutti con la Premier League che è scesa in campo proprio oggi, 26 dicembre e giorno di Santo Stefano. Come gli appassionati sapranno, non si tratta di una coincidenza ma di una tradizione che dura ormai da 163 anni ed è chiamata "Boxing Day".

Qual è l'origine

L'etimologia della dicitura inglese (letteralmente "giorno della scatola") nasce proprio in questo giorno quando le aziende del Regno Unito erano solite regalare ai proprio dipendenti e a coloro i quali facevano parte delle classi più povere una scatola (box) con alcuni preparati di cibo. Nel corso degli anni, però, in questa giornata festiva i lavoratori amavano dedicarsi al calcio: dalle società dilettantistiche a quelle professioniste il passo è stato "breve" perché quest'usanza ha iniziato a prendere sempre più piede anche ai vertici del calcio fino alla First Division come ricordato da Goal.com.

La prima gara di calcio

Ma c'è ancora molto di più: come avevamo scritto sul Giornale, tradizione vuole che il calcio sia nato proprio in questo giorno, il 26 dicembre del 1860 con l'incontro tra Sheffield FC-Hallam FC, le prime due squadre al mondo a disputare una gara ufficiale con un regolamento notevolmente diverso (ovviamente) da quello odierno in cui si giocava anche in 14 contro 14 e il pallone poteva essere preso con le mani anche da chi non stava in porta. Un'era fa, senz'altro, ma che torna prepotentemente d'attualità ogni anno per Santo Stefano vista l'evoluzione del calcio (sport più seguito al mondo) e di questa trazione inglese che, dalla Premier, si sta via via spostando anche ad altri campionati.

I precedenti in serie A

In passato, poi, si giocava addirittura anche nel giorno di Natale ma dopo varie vicissitudini e tira e molla, sia i calciatori ma anche gli arbitri riuscirono a trascorrere il 25 dicembre con i propri cari prima di essere obbligatoriamente impegnati nel girno successivo. Come ricordato da SkySport, la prima gara di Serie A giocata in questo giorno è stata nel 1946 fra Triestina e Bari con la vittoria esterna dei pugliesi 1-0. Le altre gare, invece, si giocatorno il 29 dicembre. Per attendere una giornata completa si dovrà aspettare il 1948-49 e, finora, si sono contate soltanto sei giornate. In maniera diversa, invece, la Serie B italiana è molto più propensa a giocare in questa giornata come dimostrato dalla giornata di campionato tutt'ora in corso.