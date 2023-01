Il Monza vince 2-0 allo Stadium e supera la Juve in classifica

La Juventus di Massimiliano Allegri cade malamente in casa contro il Monza di Raffaele Palladino che vince così per la seconda volta in stagione contro i bianconeri. Il 2-0 griffato Ciurria-Mota Carvalho permette così ai biancorossi di superare in classifica proprio la Vecchia Signora che è ora tredicesima e a soli 5 punti di distanza dallo Spezia 17esimo. Brutte notizie per Allegri visto che la sua squadra contro l'ottimo Monza di Palladino si è sciolta come neve al sole, con Di Gregorio decisivo in due-tre circostanze ma con il gioco dei bianconeri che ha stentato a decollare per tutta l'intera partita.

La penalizzazione di 15 punti è un passivo difficilmente colmabile e pensare di arrivare in Europa scalando la classifica sembra un'utopia visto il "gioco" dei bianconeri ma soprattutto la difficoltà a fare risultato nelle ultime giornate. Vincere la Coppa Italia sarebbe l'occasione di vincere un trofeo e di poter accedere all'Europa League visto anche perché la zona Champions League dista 15 punti. Giovedì 2 febbraio la squadra di Allegri se la vedrà contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri nel quarto di finale della coppa nazionale che sarà da vincere a tutti i costi per non vedere sfumare un altro obiettivo stagionale dopo Champions e campionato. Le uniche "buone" notizie per Allegri provengono dall'infermeria visto che Pogba ha riassaggiato la panchina dopo mesi di assenza, con Vlahovic che ha anche visto il campo per 30' circa. Serviranno loro due ma anche tutti gli altri per chiudere degnamente una stagione più nera che bianca.

La cronaca della partita

Al 9' il Monza passa in vantaggio con Caprari che si accentra e batte Szczesny: il Var annulla per la posizione irregolare dell'attaccante de brianzoli. Kean sfiora il vantaggio al 13' ma la sua conclusione fa la barba al palo, mentre gli ospiti continuano a giocare su ritmi alti e al 18' questa volta sfondano con Ciurria che riceve palla da Machin che a tu per tu con il portiere bianconero non sbaglia. Gatti sfiora il palo al 30' e al 39' il Monza affonda il colpo con Mota Carvalho: Carlos Augusto serve il suo compagno che salta Szczesny e la deposita in gol.

Nella ripresa Bremer si mangia il gol del 2-1 da pochi passi al 49' mentre al 61' Di Gregorio para benissimo il tiro di Rabiot e un minuto dopo ferma Locatelli con un bell'intervento plastico. Al 65' si rivede in campo, dopo tante partite saltate, Dusan Vlahovic che non riesce però a dare la scossa sperata. Al 76' Di Gregorio vola ancora sulla conclusione di Di Maria compiendo un grande intervento mentre all'81' la Juventus resta in 10 per l'infortunio a Milik (con Allegri che aveva già esaurito i cambi). All'83' Szczesny salva su Petagna ed è l'ultima grande occasione della partita: finisce 2-0 per il Monza che espugna lo Stadium

Il tabellino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola (70 Marlon); Ciurria (78' Ranocchia), Machin (78' Birindelli), Rovella (59' Sensi), Augusto; Caprari (70' Petagna), Pessina; Mota. All. Palladino



JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio (65' Vlahovic), Fagioli (46' Locatelli), Paredes (46' Soule), Rabiot, Kostic (46' Iling); Di Maria; Kean (58' Milik). All. Allegri.

Marcatori: 18' Ciurria (M), 39' Dany Mota (MM)

Ammoniti: Caprari, Sensi

Arbitro: Gianluca Aureliano (sezione di Bologna)