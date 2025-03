Buffon jr, esordio con "zio" Inzaghi

Ascolta ora 00:00 00:00

Maglia rossa numero 16, calzettoni sotto i polpacci, minuto numero 84 di Sassuolo -Pisa, match clou di Serie B: così ha debuttato tra i professionisti Louis Thomas Buffon, 17 anni, figlio del grande Gigi. A differenza del papà lui non è un portiere ma un esterno offensivo, e a lanciarlo ci ha pensato uno con cui Buffon aveva giocato per lungo tempo in nazionale, vincendo poi il mondiale del 2006: Pippo Inzaghi, allenatore del Pisa.

Per la cronaca, sconfitta 3-2 per i toscani, che mantengono comunque il 2° posto in classifica. Interessante poi che Buffon junior, che ad oggi ha optato per le nazionali giovanili della Repubblica Ceca seguendo il passaporto della mamma (la showgirl Alena Seredova), non sia stato buttato nella mischia a risultato acquisito, bensì con ancora tutto in ballo: piena fiducia quindi da parte di Inzaghi.

Entrato al posto del centrocampista romeno Marius Marin per cercare di agguantare il pareggio, non è riuscito a combinare molto, però intanto ha mosso i primi passi da professionista mentre nel campionato Primavera ha già messo a segno 6 gol in 20 presenze. Trent'anni dopo papà Gigi, che debuttò nel novembre 1995 in un memorabile Parma -Milan uscendone da migliore in campo, non rimane che augurargli buona fortuna.