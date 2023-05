Cade da cavallo e finisce in ospedale: è grave il portiere del Psg Sergio Rico

Sergio Rico, secondo portiere del Paris Saint-Germain alle spalle di Donnarumma, ha subito un grave incidente a cavallo questa domenica mattina in Spagna. Secondo diversi media spagnoli, sarebbe ricoverato in ospedale a Siviglia con un trauma cranico e in condizioni preoccupanti. Il portiere spagnolo era in panchina sabato a Strasburgo, dove il Psg ha vinto ufficialmente il suo 11esimo scudetto (1-1). Ai giocatori sono stati concessi due giorni di ferie e, come di consueto in tali circostanze, molti di loro sono andati all'estero. Al termine della partita, Rico è decollato con un volo privato verso il sud della Spagna. Fervente credente - è un grande assiduo frequentatore delle processioni andaluse - dove doveva in particolare partecipare ad un pellegrinaggio.

Sergio Rico a été victime ce dimanche matin d'un accident de cheval https://t.co/igpHBxqgrm pic.twitter.com/KSJEdRQtfA — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 28, 2023

La ricostruzione

Il portiere era in compagnia della moglie, vicino a El Rocio (provincia di Huelva), mentre il portiere era in sella al suo animale un veicolo che trasporta cavalli gli ha tagliato la strada, il cavallo si è innervosito e ha disarcionato Sergio Rico. Quando è caduto ed era a terra, il portiere è stato colpito in testa da un calcio del suo stesso animale. Le sue condizioni sono parse subito gravi e alla fattoria è arrivato un elicottero che ha trasportato il numero uno all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia, dove resta ricoverato in condizioni definite molto gravi. Sergio Rico ha sofferto un forte trauma cranico con conseguente emorragia cerebrale, è stato intubato ed è stato operato d’urgenza. Al momento il suo stato di salute desta grande preoccupazione.

Non sono ancora state diffuse informazioni precise sul suo stato di salute, ma la situazione sarebbe appunto molto preoccupante. Secondo Carrusel Deportivo, il giocatore non sarebbe cosciente. "Il Paris Saint-Germain ha appreso dell'incidente al suo giocatore Sergio Rico questa domenica e rimane in costante contatto con chi gli è vicino" , il tweet del club fresco campione di Francia per l'undicesima volta. Anche i canali ufficiali della Ligue 1 hanno voluto esprimere tutto il proprio supporto: "Tutti i nostri pensieri sono per Sergio Rico" .

Chi è Sergio Rico

Classe '93, è nato e cresciuto nel Siviglia. Nella squadra andalusa ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino all'ingresso della prima squadra. Tante le soddisfazioni dal momento dell'esordio (2014/15) in poi, con 170 partite e due trionfi in Europa League in bacheca. Al Psg arriva in prestito nel 2019, venendo poi acquistato a titolo definitivo un anno dopo per sei milioni di euro. Sotto la Torre Eiffel vince due Ligue 1 e altrettante Coppe di Francia, raggiungendo la finale di Champions persa col Bayern Monaco. La scorsa estate con l'addio di Keylor Navas, Sergio Rico viene promosso come vice di Gigio Donnarumma, dopo i prestiti con Fulham (18-19) e Maiorca (dal gennaio 2022).