Cairo: "Pronto a vendere il Torino, ma non mi sono arrivate offerte"

Il Torino non versa in buone acque, con 27 punti in classifica e la tifoseria granata che, ormai, non perde occasione per contestare la proprietà. In attesa che il cambio di allenatore (D'Aversa ha preso il posto di Baroni) mostri qualche risultato, è interessante sentire cosa dice il presidente, Urbano Cairo, a cui da tempo, ormai, fischiano le orecchie a forza di sentire cori dei tifosi contro di lui, con la richiesta, a gran voce, di vendere il club.

"Un anno fa dissi pubblicamente che ero disponibile a vendere il Toro - ricorda il presidente - ma nessuno si è presentato con un'offerta: più di così, non so cosa fare". La tifoseria, sempre più inviperita per i magrissimi risultati, non si placa: "La vedo e la sento, non mi scoraggia, ma mi dà ancora più determinazione e sento una grande responsabilità di fronte ad oltre un milione di tifosi che amano il Toro: tutto questo disfattismo non serve. Ricordiamo che io ho peso un Toro fallito e non più quello degli anni Settanta o il Grande Torino".

Cairo risponde anche ad una domanda sulla possibilità di acquistare lo stadio Olimpico Grande Torino: "Stiamo lavorando sullo stadio, se ne occupa anche il mio consigliere Paolo Bellino: vedremo se troveremo un punto d'intesa con il Comune. Prima c'erano le ipoteche che pesavano come un macigno, ora stiamo aspettando il valore della perizia perché ancora non so il valore della cifra ma conosco le cifre di Udine e Bergamo: si parla di 4 e di 8 milioni di euro. Qui bisogna ancora fare una valutazione sull'impianto e si valutano anche i costi per la manutenzione.

che possa essere accettabile dal Comune e che tenga conto degli investimenti da fare, l'obiettivo è trovare un accordo e saremmo felici di arrivare a una soluzione positiva".