Dal calcio alla fattoria con galline: la nuova vita di Hamsik

Una piccola cresta di capelli gli è rimasta ma la vita di adesso, pur facendo ancora parte del mondo del calcio, ha preso una piega notevolmente diversa: l'ex calciatore slovacco del Napoli, il 37enne Marek Hamsik, ha trovato la sua dimensione in famiglia e soprattutto nella sua villa di lusso che non è soltanto abitazione ma anche una fattoria.

Il pollaio con le galline

Come ha raccontato nel podcast di Sports24.sk, la villa si trova nel villaggio di Badìn (nel distretto di Banská Bystrica, in Slovacchia) ed è davvero impossibile non notarla dall'esterno per la sua mole: piscina, stagno con pesci e parco giochi ma il complesso si distingue specialmente per il lussuoso pollaio con galline. " Per noi è un hobby relativamente nuovo. Tutto è iniziato nell'aprile dell'anno scorso, durante la Pasqua - racconta Hamsik - I n quel periodo siamo riusciti a costruire e ad arredare un pollaio ". Il nuovo "hobby" sta diventando davvero redditizio visto che le 29 galline producono mediamente una dozzina di uova ogni giorno. "Il pollaio è fatto su misura, con tutto ciò che lo circonda.

" È più simile a un hotel per polli, con riscaldamento e ventilazione integrati, ma anche con porte automatiche che si aprono al mattino, così non dobbiamo alzarci per controllare come stanno. "Quindi si tratta di un'attrezzatura davvero lussuosa, e forse le galline sono persino meglio accudite di noi ", ha raccontato sorridendo l'ex calciatore.

Il presente e futuro di Hamsik

Il numero così elevato di polli e uova sta facendo riflettere la famiglia sulla possibilità di aprire un negozio nel prossimo futuro. La moglie di Marek, Martina, ha spiegato il motivo principale per cui gli Hamsík hanno deciso di allevare volatili. " Per avere le nostre uova fatte in casa, siamo grandi mangiatori di uova e ne utilizziamo parecchie. Allo stesso tempo è anche un'ottima igiene mentale, mi piacerebbe molto parlare con loro ", ha spiegato la donna.

Il calciatore che ha fatto felice Napoli segnando ben 121 reti adesso è il vice allenatore di Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, il prossimo 5 luglio darà l'addio definitivo al mondo del calcio con un evento chiamato "Punto 17" in omaggio alla brillante carriera e al numero che indossava sulla maglia.

Abbiamo scelto questa data perché le stagioni dei ragazzi che ho invitato stanno per finire, dato che molti di loro sono ancora giocatori di football in attività." Spero che trovino il tempo, nei loro fitti calendari, per venire a questa partita speciale".